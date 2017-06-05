Взрыв колеса самого большого карьерного самосвала 441

В Кемеровской области очевидец запечатлел, как у БелАЗа-75710 внезапно загорелось и взорвалось колесо.

БелАЗ-75710 грузоподъёмностью 450 тонн является самым большим в мире карьерным самосвалом. Как шутят американцы, он настолько огромен, что на самом деле цифры 75710 в названии грузовика — это почтовый индекс, который ему присвоен. Впечатляют габариты этого исполина составляющие 20600 x 9750 x 8170 мм.

Самосвал весит 360 тонн и оборудован дизель-электрической силовой установкой из пары дизельных двигателей мощностью по 2330 лошадиных сил, электрогенераторов и мотор-колёс. На видеоролике этого гиганта буксирует специальный тягач.

Похоже, что на железнодорожном переезде БелАЗ-75710 зацепил корпусом высоковольтный провод, после чего произошла авария сопровождавшаяся фейерверком, пожаром и взрывом. К счастью, обошлось без человеческих жертв. А у вас есть свои версии случившегося?

Источник Популярная Механика