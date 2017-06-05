Взрыв колеса самого большого карьерного самосвала
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Взрыв колеса самого большого карьерного самосвала
Июнь 05 13:57 2017

В Кемеровской области очевидец запечатлел, как у БелАЗа-75710 внезапно загорелось и взорвалось колесо.

БелАЗ-75710 грузоподъёмностью 450 тонн является самым большим в мире карьерным самосвалом. Как шутят американцы, он настолько огромен, что на самом деле цифры 75710 в названии грузовика — это почтовый индекс, который ему присвоен. Впечатляют габариты этого исполина составляющие 20600 x 9750 x 8170 мм.БелАз 75-710

Самосвал весит 360 тонн и оборудован дизель-электрической силовой установкой из пары дизельных двигателей мощностью по 2330 лошадиных сил, электрогенераторов и мотор-колёс. На видеоролике этого гиганта буксирует специальный тягач.

Похоже, что на железнодорожном переезде БелАЗ-75710 зацепил корпусом высоковольтный провод, после чего произошла авария сопровождавшаяся фейерверком, пожаром и взрывом. К счастью, обошлось без человеческих жертв. А у вас есть свои версии случившегося?

Источник Популярная Механика

На тему:
  Article "tagged" as:
аварияБелАЗВзрывВидеожестькарьерный самосвал
  Категории:
Автожесть
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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3 комментария

  1. Dmitry Reiterov
    Июнь 05, 14:34 #1 Dmitry Reiterov

    у него же электро привода? замкнуло что то при пересечении переезда?

  2. Виктор Третьяк
    Июнь 05, 14:40 #2 Виктор Третьяк

    Версия одна: белорусы — молодцы! Хороший продукт, производство.

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