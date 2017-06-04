Toyota Fortuner заметили на автовозе
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Toyota Fortuner заметили на автовозе
Июнь 04 17:59 2017

Первые внедорожники Toyota Fortuner прибыли в Россию.

В сети опубликовали снимки, на которых изображен ожидаемый внедорожник Toyota Fortuner, скрытый под маскировочной пленкой. Новинка была заснята во время транспортировки на автовозе из Санкт-Петербурга в Москву.Toyota Fortuner фотошпионы

Ранее пресс-служба компании Toyota сообщала о выходе нового внедорожника Fortuner, который вскоре должен появиться на российском рынке, однако точные сроки пока остаются неизвестными. Данный кроссовер уже реализуют на австралийском, южноамериканском, азиатском и других рынках. Toyota Fortuner 2017

Автомобиль базируется на той же платформе, что и пикап Toyota Hilux. Среди богатой моторной гаммы можно увидеть различные бензиновые и дизельные двигатели, предназначенные для разных рынков. Ориентировочно, в России, внедорожник будет доступен только с дизельными моторами. Стоимость Toyota Fortuner составит около 2 миллионов рублей. Более точная информация о комплектации будет предоставлена позже.

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AMSRUS
AMSRUS

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4 комментария

  1. Дмитрий Лельчук
    Июнь 04, 19:13 #1 Дмитрий Лельчук

    Ура!

  2. Александр Боков
    Июнь 04, 19:53 #2 Александр Боков

    Маркетолухи уже не знают как с линий окон извратиться, чтобы народ клюнул. Сцуко, сделайте новую машину миллионник, квадратную и удобную.

  3. Aslan Zavrumov
    Июнь 04, 21:08 #3 Aslan Zavrumov

    Давно пора. А почему в тексте написано что это «кроссовер»? Ведь это рамный внедорожник.

  4. Arthur Mghdesyān
    Июнь 04, 21:44 #4 Arthur Mghdesyān

    В Армении больше года продают. Только 2.7 бензин. Внешне очень приятный внедорожник. Тайландская сборка, кстати.

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