Toyota Fortuner заметили на автовозе 433

Первые внедорожники Toyota Fortuner прибыли в Россию.

В сети опубликовали снимки, на которых изображен ожидаемый внедорожник Toyota Fortuner, скрытый под маскировочной пленкой. Новинка была заснята во время транспортировки на автовозе из Санкт-Петербурга в Москву.

Ранее пресс-служба компании Toyota сообщала о выходе нового внедорожника Fortuner, который вскоре должен появиться на российском рынке, однако точные сроки пока остаются неизвестными. Данный кроссовер уже реализуют на австралийском, южноамериканском, азиатском и других рынках.

Автомобиль базируется на той же платформе, что и пикап Toyota Hilux. Среди богатой моторной гаммы можно увидеть различные бензиновые и дизельные двигатели, предназначенные для разных рынков. Ориентировочно, в России, внедорожник будет доступен только с дизельными моторами. Стоимость Toyota Fortuner составит около 2 миллионов рублей. Более точная информация о комплектации будет предоставлена позже.

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