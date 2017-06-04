Toyota Fortuner заметили на автовозе

В сети опубликовали снимки, на которых изображен ожидаемый внедорожник Toyota Fortuner, скрытый под маскировочной пленкой. Новинка была заснята во время транспортировки на автовозе из Санкт-Петербурга в Москву.
Ранее пресс-служба компании Toyota сообщала о выходе нового внедорожника Fortuner, который вскоре должен появиться на российском рынке, однако точные сроки пока остаются неизвестными. Данный кроссовер уже реализуют на австралийском, южноамериканском, азиатском и других рынках.
Автомобиль базируется на той же платформе, что и пикап Toyota Hilux. Среди богатой моторной гаммы можно увидеть различные бензиновые и дизельные двигатели, предназначенные для разных рынков. Ориентировочно, в России, внедорожник будет доступен только с дизельными моторами. Стоимость Toyota Fortuner составит около 2 миллионов рублей. Более точная информация о комплектации будет предоставлена позже.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
Ура!
Маркетолухи уже не знают как с линий окон извратиться, чтобы народ клюнул. Сцуко, сделайте новую машину миллионник, квадратную и удобную.
Давно пора. А почему в тексте написано что это «кроссовер»? Ведь это рамный внедорожник.
В Армении больше года продают. Только 2.7 бензин. Внешне очень приятный внедорожник. Тайландская сборка, кстати.
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