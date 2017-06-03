Peugeot и Citroen отзывают в России проданные автомобили
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Peugeot и Citroen отзывают в России проданные автомобили
Июнь 03 10:15 2017

Peugeot и Citroen отзовут три модели в России.

«Пежо Ситроен Рус» объявляет о проведении сервисной кампании, охватывающей автомобили Citroёn С4 Picasso, а также Peugeot 508 и 308. Французы обнаружили дефект, который может привести к поломке стартера.Peugeot 508

Так, по данным «Росстандарта», под отзыв подпадают 39 единиц Peugeot 508, 308 и Citroёn С4 Picasso, проданных в России в период с августа 2016 по март 2017 года. Выяснилось что, на потенциально неисправных автомобилях могут возникнуть проблемы в работе реле стартера, которые в худшем случае приведут к повреждению устройства.Citroёn С4 Picasso

В ближайшее время все владельцы подлежащих отзывы автомобилей будут уведомлены о необходимости предоставить машины в сервис. Впрочем ждать звонка не обязательно: можно самостоятельно обратиться в любой официальный дилерский центр — проверить, распространяется ли акция на ваш автомобиль, и в случае необходимости записаться. Специалисты проверят работу реле стартера, а в случае необходимости — бесплатно его заменят.

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CitroenCitroen C4 PicassoPeugeotPeugeot 308PSA Peugeot Citroenотзыв
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AMSRUS
AMSRUS

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