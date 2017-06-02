ГИБДД неправильно штрафовала автомобилистов 137

Госавтоинспекция объяснила, как привлекать к ответственности водителя, переехавшего разметку на развилке дорог.

В Правилах дорожного движения такой островок называется разметкой 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3. На фотографии — неподсудная разметка. Но она вызывает споры.

Эта разметка разделяет потоки, которые двигаются в одном направлении, но кому-то надо съехать с основной дороги. То есть выезда на встречную полосу здесь нет.

Потоки, как правило, разделяются сплошной линией разметки, которая в правилах называется линией 1.1. Ее пересекать запрещено. Но в отношении разметки 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3 никаких ограничений в Правилах дорожного движения не установлено. Пересечение такой разметки, а также парковка машин в ее границах ничем не ограничена. Но инспекторы, получив данные с автоматических камер фото и видеофиксации нарушений, выписывают автовладельцам штрафы.

По этому поводу депутат Госдумы Ярослав Нилов отправил запрос в Госавтоинспекцию с просьбой прояснить ситуацию. В письме ГУОБДД МВД России говорится, что инспекторы неправильно пояснили нарушение. Они должны были указать, что водитель пересек линию 1.1. Дело в том, что в одном из ГОСТов говорится, что разметка 1.16 состоит из линий 1.1.

Но вот беда. По всем ГОСТам разметка 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3 — это отдельная разметка. Она не имеет никакого отношения к разметке 1.1. Как она нарисована, водителя вообще не трогает. Водитель должен знать и исполнять Правила дорожного движения. А в правилах никаких требований и ограничений к разметке 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3 нет. Соответственно, это чисто информационная разметка: в этом месте потоки разделяются.

Штрафовать водителей, которые пересекли разделительные островки, — нельзя, но их штрафуют. Чтобы за пересечение этой разметки можно было наказывать, необходимо внести соответствующий запрет в ПДД.

Комментирует юрист Сергей Смирнов:

Привлечение к ответственности водителей, которые во время движения пересекают островки безопасности, не имеет под собой никакого законного основания. В правилах определены случаи, когда запрещено пересекать ту или иную линию разметки. Согласно приложению 2 к правилам, водителям запрещается пересекать определенные линии разметки. Но что касается направляющих островков, которые обозначаются линиями 1.16.1 — 1.16.3, то в правилах нет прямого запрета на их пересечение. Границы островков безопасности обозначаются все той же линией разметки 1.1, так указано в ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Однако водитель в первую очередь обязан руководствоваться требованиями, прописанными не в технических стандартах, а в Правилах дорожного движения. Даже в КоАП указано (часть 1 статья 12.16), что наказание следует за невыполнение требований разметки. А требования эти установлены Правилами дорожного движения.

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