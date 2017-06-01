Американские владельцы автомобилей Ford судятся с компанией
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Американские владельцы автомобилей Ford судятся с компанией
Июнь 01 20:58 2017

Достала коробка PowerShift: 7000 владельцев «Фордов» обратились в суд.

Причинами судебного иска послужили многочисленные проблемы с роботизированной трансмиссией PowerShift. Автовладельцы считают, что «робот» представляет реальную угрозу их жизням.

В исковом заявлении, говорится, что трансмиссия имеет множество неполадок, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье владельцев автомобилей Focus и Fiesta, сообщает Automotive News . В частности, при переключении передач робот дергается, автомобиль самостоятельно ускоряется и замедляется, а сама коробка очень ненадежна.Ford Focus

В Ford признают недостатки. Компания выпустила инструкции в которых подробно описываются большинство неполадок и способы их устранения. Помимо этого, производитель увеличил гарантийный срок на коробку с 5 до 7 лет, однако и эта мера оказалась недостаточно эффективной.

Ford должен возместить значительную потерю стоимости транспортных средств, а также компенсировать потенциальный риск для покупателей, отметил представитель юридической фирмы Stern Law PLLC, представляющий интересы автовладельцев .Ford Fiesta 2015

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Fordford fiestaFord FocusPowershiftсудтрансмиссия
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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6 комментариев

  1. Alexey Dmitriev
    Июнь 01, 21:04 #1 Alexey Dmitriev

    Брал арендованную фиесту в США и с пробегом в районе 15 тысяч миль коробке уже пиналась !! Нехорошо это …

  2. Vladimir Ilin
    Июнь 01, 21:08 #2 Vladimir Ilin

    Я бы поддержал- куда писать)

  3. Александр Михайлющанов
    Июнь 01, 21:23 #3 Александр Михайлющанов

    А что делать нам? В России.

  4. михаил отрешко
    Июнь 01, 21:49 #4 михаил отрешко

    В России был прецедент когда владельцы автомобилей с DSG7 смогли общими усилиями выбить у vw признание конструктивных недоработок в коробке передачь и заставили их увеличить гарантийнию на них до 5 лет. С Фордом же у нас вообще полнейшее наебалово. Гарантия в 3 года не известно на что распространяется в их автомобилях. На тот же ПауэрШифт гарантия 2 года, на лкп такая же история. По подвеске вообще не ясно есть ли хоть какая то гарантия.
    http://dsg7.com

  5. Pavel Larin
    Июнь 01, 22:44 #5 Pavel Larin

    Отвратительная коробка — она может отключаться во время движения. Кстати, в России у неё не семь, а пять лет гарантии.

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