Американские владельцы автомобилей Ford судятся с компанией

Причинами судебного иска послужили многочисленные проблемы с роботизированной трансмиссией PowerShift. Автовладельцы считают, что «робот» представляет реальную угрозу их жизням.
В исковом заявлении, говорится, что трансмиссия имеет множество неполадок, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье владельцев автомобилей Focus и Fiesta, сообщает Automotive News . В частности, при переключении передач робот дергается, автомобиль самостоятельно ускоряется и замедляется, а сама коробка очень ненадежна.
В Ford признают недостатки. Компания выпустила инструкции в которых подробно описываются большинство неполадок и способы их устранения. Помимо этого, производитель увеличил гарантийный срок на коробку с 5 до 7 лет, однако и эта мера оказалась недостаточно эффективной.
Ford должен возместить значительную потерю стоимости транспортных средств, а также компенсировать потенциальный риск для покупателей, отметил представитель юридической фирмы Stern Law PLLC, представляющий интересы автовладельцев .
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
Брал арендованную фиесту в США и с пробегом в районе 15 тысяч миль коробке уже пиналась !! Нехорошо это …
Я бы поддержал- куда писать)
На деревню… Дедушке… Форду 😊
А что делать нам? В России.
В России был прецедент когда владельцы автомобилей с DSG7 смогли общими усилиями выбить у vw признание конструктивных недоработок в коробке передачь и заставили их увеличить гарантийнию на них до 5 лет. С Фордом же у нас вообще полнейшее наебалово. Гарантия в 3 года не известно на что распространяется в их автомобилях. На тот же ПауэрШифт гарантия 2 года, на лкп такая же история. По подвеске вообще не ясно есть ли хоть какая то гарантия.
http://dsg7.com
Отвратительная коробка — она может отключаться во время движения. Кстати, в России у неё не семь, а пять лет гарантии.
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