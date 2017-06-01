Американские владельцы автомобилей Ford судятся с компанией 142

Достала коробка PowerShift: 7000 владельцев «Фордов» обратились в суд.

Причинами судебного иска послужили многочисленные проблемы с роботизированной трансмиссией PowerShift. Автовладельцы считают, что «робот» представляет реальную угрозу их жизням.

В исковом заявлении, говорится, что трансмиссия имеет множество неполадок, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье владельцев автомобилей Focus и Fiesta, сообщает Automotive News . В частности, при переключении передач робот дергается, автомобиль самостоятельно ускоряется и замедляется, а сама коробка очень ненадежна.

В Ford признают недостатки. Компания выпустила инструкции в которых подробно описываются большинство неполадок и способы их устранения. Помимо этого, производитель увеличил гарантийный срок на коробку с 5 до 7 лет, однако и эта мера оказалась недостаточно эффективной.

Ford должен возместить значительную потерю стоимости транспортных средств, а также компенсировать потенциальный риск для покупателей, отметил представитель юридической фирмы Stern Law PLLC, представляющий интересы автовладельцев .

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