Новое поколение Peugeot 208 представят в 2019 году 21

Компактный хэтчбек Peugeot ждет смена поколений.

Хэтчбек будет построен на новой платформе CMA, которая разработана концерном PSA Peugeot Citroen и китайской Dongfeng. Длина автомобиля практически не изменится, но Peugeot 208 обещает стать гораздо просторнее нынешней модели за счет смещения двигателя вперед и увеличенной колесной базы.

Ориентировочно на новой генерации Peugeot 208 будут устанавливать 3- и 4-цилиндровыми двигатели с турбонаддувом. В частности, хэтчбек получит новый 1,2-литровый турбоагрегат и 1,5 литровый турбодизель. Версия GTi с двигателем мощностью 180-200 л.с., займет вершину линейки.

Как сообщают французские СМИ при разработке экстерьера компакта будут использованы стилистические решения, примененные на концепт-каре Peugeot Instinct показанный компанией в марте этого года.

Помимо Peugeot 208 аналогичные платформа, двигатели и трансмиссии, получит и Corsa следующего поколения. После приобретения Opel концерн PSA решил значительно сократить количество используемых платформ.

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