Новый участок Калужского шоссе открылся после реконструкции 68

Открыто движение по реконструированному участку Калужского шоссе.

«Калужское шоссе является основной магистралью Новой Москвы, никаким современным требованиям она не отвечала и была одной из самых проблемных автодорог столицы. Мы работаем по трем этапам реконструкции этого направления. Первый этап — это тот участок, на котором мы находимся, от МКАД до деревни Сосенки. Всего 24 км дорог, 10 искусственных сооружений сегодня запускается в строй»,

— прокомментировал Собянин.

Два моста, транспортный тоннель, боковой проезд и пять подземных переходов появились на реконструированном участке. Новая дорога длиной более восьми километров с основным ходом, съездом и боковыми проездами, которых раньше у Калужского шоссе не было, открылись для автомобилистов. Количество полос увеличили до четырех-пяти, вместо двух-трех как было раньше.

Около деревни Сосенки возник тоннель, благодаря которому водители, движущиеся в направлении МКАД, смогут развернуться в сторону Троицка, а затем выезжать на трассу Солнцево — Бутово — Видное.

Помимо этого, на Калужском шоссе открыты два новых моста. Первый, через реку Сосенку, позволяет ехать в сторону области. По второму автомобили поедут в сторону Москвы. Мост обеспечит движение транспорта по боковому проезду Калужского шоссе.

Для пешеходов на обновленном участке появится пять надземных переходов. А на пересечении с Воскресенским шоссе будет эстакада.

Также мэр столицы сообщил, что в ходе второго этапа осенью должна закончиться реконструкция развязки на Профсоюзной улице и МКАД.

«Второй участок — это развязка на Профсоюзной и МКАД, тоже сложнейший объект, сжатый со всех сторон торговыми центрами, другими ограничениями. Тем не менее, основные работы там тоже проведены, и я надеюсь, что осенью этого года развязка будет запущена»,

— отметил Собянин.

По его словам, в рамках третьего этапа реконструкции, шоссе протянется от Сосенок до Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД).

«Этот участок будет построен в течение 2018 года и будет примыкать к строящейся ЦКАД. Таким образом, основной дорожный каркас будет построен»,

— сказал Собянин.