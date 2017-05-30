Нарушайте, мы тоже не особо «соблюдаем» 26

На сайте РБК существуют совместные проекты. Если вы зайдете туда и посмотрите, то там есть в разных видах графического исполнения, в зависимости у кого что, у кого ладошка и на ней большой айфончик, у кого стационарный компьютер. Есть совместный проект со страховой компанией INTOUCH – она на слуху и на виду, она тратит огромное количество денег, поэтому гроздьями свисает изо всех телевизионных экранов по всей нашей стране.

Суть этого совместного проекта в том, что решили, очень неплохо графически проработав на уровне мультипликации, устроить тест на вождение «Дорожные приключения. Умеете ли вы на самом деле водить машину ». Довольно неплохая игра, задуманная как великолепная провокация.

Страховая компания INTOUCH, которая совместно с РБК затеяла данный проект, показывает, что она нас всех вольно или не вольно провоцирует на нарушение правил дорожного движения с вполне возможным последующей невыплатой нам страхового возмещения исходя из того, что подталкивает к нарушению правил дорожного движения. Сделано это в игровой форме и достаточно нестандартно.

«Представьте» — пишет сайт РБК совместно со страховой компанией: «Вы решили провести отпуск в Сочи и отправились в путешествие на машине. В долгой дороге может случится все, что угодно, но конечно никакие трудности вас не остановят. Поехали». Это начало игры. Видим места старта. Жмем на стрелочку. Дальше несколько условий, мне понравилось первое, там семь задач.

Первая самая провокационная с самыми долго играющими на мой взгляд чудовищными последствиями: «Вы едете по шоссе, предвкушаете интересное путешествие, наслаждаетесь началом отпуска и искренне думаете, что такого отличного дня у вас давно не было. Прямо перед вами на дорогу внезапно выскакивает лось. Ваши действия?».

Жмем кнопку «Узнать варианты» и предлагается три варианта ответа:

ударите по тормозам, постараетесь избежать столкновения, сделаете так называемую переставку, то есть не сбрасывая скорость, объедите животное по свободной полосе, прибавите газу и успокоите себя тем, что никогда не пробовали лосятину.

Пункт 10.1 Правил дорожного движения: «При возникновении опасности во время движения, которое водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства». Нельзя маневрировать!

Согласно Правилам дорожного движения нашей страны, маневрировать нельзя, нельзя лося пытаться объехать. Тем более, что это может сделать только Сан Саныч Пикуленко, он лося может быть и объедет, потому что он всю жизнь тренировался, а остальные не сделают этого, убьются об этого лося, лось быстрее, траектория лося не предсказуема и у лося есть неприятная особенность – он вылетает вам прямо в голову, потому что вы его подрубаете под ноги, весит он много. Лося и любое другое препятствие объезжать нельзя, только тормозить вплоть до полной остановки.

Что по этому поводу рекомендует РБК вместе со страховой компанией? Вы нажимаете на кнопку 1 «Ударить по тормозам», вам пишут «Не самое лучшее решение, в следующей раз в подобной ситуации выполнить переставку». Потому что с их точки зрения правильный ответ под номером 2 «Сделайте так называемую переставку» и они пишут «Вы поступили верно. Невредимый, но очень испуганный лось скрылся в придорожном лесу. А вы едите дальше».

Нет, ничего подобного! Вы нарушили Правила дорожного движения.

Вы не имели права объезжать лося, поэтому страховая компания отказала вам в возмещении, потому что вы нарушитель Правил дорожного движения, вы должны были тормозить п. 10.1, а вы его нарушили, поэтому мы остались без денег, ваши похороны только за счет ваших родственников.