Универсальный заголовок: Прочитайте целый ряд оценочных суждений! 5

«Роспотребнадзор не хочет проверить маршрутки с вкрученными сиденьями или ПАЗ-3205?» — Фархат из Оренбурга.

Фархат, представляете, как Роспотребнадзор в своих малиновых пиджаках с позолотой говорит: нам ПАЗик на проверку что-то нам в нем не нравится и мы будем смотреть как он ездит.

Картина совсем утопическая. Маршрутки с вкрученными сиденьями в нашей стране производятся. Дмитрия Анатольевича водили по стране за ручку, завезли в том числе на производство подобных автомобилей, показали вот здесь мы обманываем вас, здесь мы обманываем бюджет, государство, потому что мы берем полуторки грузовики, вырезаем в них окна, ввариваем туда сиденья это называется отечественный автомобильный производитель, посмотрите какие у нас рабочие места, на этом мы будем перевозить людей.

Он кивал головой, говорил, что это очень хорошо, что у нас такая замечательная интеграция, мы работаем заграницей, мы берем хорошие товарные образцы, усовершенствуем их и после этого наши люди получают возможность ездить в таких замечательных средствах. Вот эта вся апокалиптическая картина должна быть элементом иллюстрации к сумасшедшему дому, а у она у нас является иллюстрацией к экономическому расцвету родного государства.

Вы услышали целый ряд оценочных суждений!

«На чем ездить нищебродам, если закрыть АВТОВАЗ?» — спрашивает Алексей из Самарской области.

А что пить нищебродам, если у них кроме боярышника денег ни на что нет? Чем закусывать кроме как тухлой килькой? С нищебродами надо что-то делать.

Та же самая ситуация, как у нас страна вымирает и для того, чтобы решить демографический вопрос, нужно не кормить страну, а сделать материальное положение тех у кого один ребенок еще хуже, с тем, чтобы они страдали наравне со всеми. Вполне государственный подход.

«Эллон Маск уже в следующем году планирует запуск спутника… и интернет из любой точки мира. 4,5 тысячи спутников, скорость 1 Гб в секунду. Это конец интернет провайдерам, операторам, Роскомнадзору, Глонассу, пропаганде и цензуре» — радуется Василий.

Спутники мы умеем сбивать.

У нас своя неплохая группировка лежит на дне Тихого океана, поэтому мы можем разобраться и с этим вопросом.

Слушатель: Сегодня я случайно посидел за рулем Buick 39 года.

С. Асланян: Как это случайно вы оказались в таком удивительном автомобиле?

Слушатель: Я в жестянку поехал одну, а он ей занимается крылья делает, реставрирует машины для себя для души. Он сделал в идеальном виде. Там эргономичней, чем в 21 Волге, и даже чем в 24 Волге. Порой даже эргономичней, чем в некоторых современных образцах.

С. Асланян: Вы хоть селфи сделали на фоне этого шедевра?

Слушатель: Нет, я там буду послезавтра, могу сделать и за рулем и вам отправить, если хотите.

С. Асланян: Какая прелесть!

Слушатель: У него еще 38 года стоит, он его собирается реставрировать.

С. Асланян: А этот уже готов? Полностью собран? Двигается?

Слушатель: Все собрано, ездит. Говорит восемь лет ее делал.

С. Асланян: Вам дали прикоснуться к великому.

Слушатель: Я даже за рулем сидел. Я и сзади и спереди посидел. Там 21 Волга с Победой даже рядом не стоят, которые гораздо позже делались.

С. Асланян: Когда делали Волгу в те времена у нас была уголовная статья за преклонении перед Западом, а во-вторых эргономика была продажной девкой наравне с генетикой и кибернетикой, их было три распущенных барышни.

Слушатель: Я сел и без ума. Машина, которая выпущена почти 80 лет назад, что так все это удобно и компактно. И сидишь удобно, не прям широко. Нет такого, как у Волги не пойми куда руль. Мне так понравилось и рукоятка рядом и педали удобно.

С. Асланян: Может потому что для людей делали машину, а не для армии.

Слушатель: У них там плана нет, у них выручка нужна, а не план.

С. Асланян: В том смысле, в котором план существует у них, он очень сильно отличается от нашего, там потребитель имелся в виду.

Слушатель: Если хотите, я вам фотку сделаю за рулем и как угодно и вам отправлю. Куда только?

С. Асланян: К нам на сайт.

Слушатель: Я попрошу, чтобы он на улицу выкатил еще. Он с Ebay заказывал в Америке искал запчасти оригинальные на него. Там все оригинальное.

С. Асланян: Спасибо ему за эту работу.

Слушатель: Восемь лет. Обычный жестянщик.

С. Асланян: Просто нормальный человек. Что значит жестянщик обычный.

Слушатель: Победы его не интересуют. Второй вопрос. Двухсотых очень хочется. Был у меня когда-то, но обстоятельства сложились, что пришлось его продать. Сейчас новый дороговато. С каким пробегом его можно брать? Я продал 60 тысяч. Кому продал, я последний раз его видел было 180, он сказал, что продавать не собирается.

С. Асланян: Вы же были единственным, кто продал двухсотого с таким пробегом.

Слушатель: У меня обстоятельства. У меня Pajero был новый, на нем сейчас 134 тысячи с 2008 года. Я на нем езжу, езжу и продавать не собираюсь. Я его дочери оставлю. Вообще проблем никаких, я только резинки менял и тормоза точил на 82 тысячах.

С. Асланян: Он еще побегает. У вас суперселект на нем стоит?

Слушатель: Да, четвертый дизельный обычный. Мне все-таки двухсотый хочется.

С. Асланян: Двухсотый вы будете выслеживать, потому что вы его будете либо у какого-нибудь клубня брать, либо где-то по знакомству, потому что все, что по объявлению придет, вы же понимаете в каком оно будет состоянии, с каким пробегом.

Слушатель: Я свою то по объявлению продал.

С. Асланян: Так вы то такой единственный.

Слушатель: Да ладно единственный. Живучая машина. Какие подводные камни с ней могут быть? Я многие знаю. Но какие нюансы?

С. Асланян: Нюансов конечно много. Все зависит от пробега. Вопрос в другом если вам повезет найти честную машину с небольшим пробегом, какая разница во всем остальном. А я надеюсь, что вам повезет. Бензин будете выслеживать? Или дизель?

Слушатель: Дизель конечно. Зачем мне кормить государство с таким налогом сумасшедшим транспортным. У дизеля в два раза меньше расход.

С. Асланян: Вообще конечно эта машина должна быть на дизеле.

Слушатель: Тысяч 110-120 можно запросто да?

С. Асланян: У меня под наблюдением есть несколько подобных машин. Рекорд 450 тысяч перед глазами. Там единственное, что по кузову пошло. Начали задние арки, пороги по низу к сожалению гниль, но по ходовой, коробке, редукторам вообще никаких вопросов.

Слушатель: Еще я видел Prado. На мойке стояли. Только такой вид что-то, лак уже сняло. Я спросил пробег большой, он говорит у меня 504 тысячи пробег. Два раза ходовую тряс полностью, а по мотору, редуктору, коробке, даже пыльники родные стоят.

С. Асланян: При всем при том Prado сильно уступает двухсотке.

Слушатель: Конечно Prado не рассматриваю вообще.

С. Асланян: Как говорят все знатоки Toyota у этой компании есть то, что называется Land Cruiser не важно какой и все остальное. Все остальное не рассматривается.

Слушатель: У меня и сотка была и двухсотка.

С. Асланян: А сотка сколько пробежала?

Слушатель: Сотку я покупал тоже новую, продал с пробегом 78 тысяч, она у меня уехала в Тюмень. Машине было 4 года. Втулки на 70 тысячах менял и стойки стабилизатора.

С. Асланян: Как же вы замечательно снабжаете страну хорошо обкатанными тойотами с небольшим пробегом.

Слушатель: Так получилось, что там пришло время двухсотого.

С. Асланян: Вас ждет удача, вы найдете свою двухсотку!

Александр: Из Москвы. Ford Mondeo последнего поколения где-то годовалый с пробегом до 50 тысяч стоит его брать? Если да, то какие подводные камни ждут.

С. Асланян: Mondeo замечательный, сделан очень классно на ступеньку выше, чем полагается в D-классе. Если посмотреть, как он устроен, особенно снизу заглянуть и полюбоваться на его заднюю подвеску, не имеющую продольных тяг, а имеющую очень сильно развитые литые конструкции. Там насколько все здорово по кинематике, настолько все классно, что автомобиль дорогу держит образцово и сделан он любопытно. Очень хороший у него двигатель EcoBoost 2,0, но на вторичном рынке именно его нужно избегать. Если новая целая, вы только-только ее купили и поехали, тогда двухлитровый EcoBoost вам в помощь. А так ищите атмосферник.

Александр: Я как раз смотрел, который 2,5 149 лошадей. Я смотрю, что в таком ценовом диапазоне уже подбираются и Solaris и Rio и между ними осталось 100-200 тысяч. По всей видимости стоит брать лучше Mondeo. То есть в принципе без проблем ездит хорошо?

С. Асланян: Машина едет хорошо, служит долго. Главное не нарвитесь на машину, которая была в такси, потому что многие таксопарки берут теперь не самую убогую комплектацию и на ручке, а в том числе и с атмосферником на автомате. И она за год накручивает по 250-300, а потом уже вы ее покупаете со скрученным спидометром.

Александр: Из Санкт-Петербурга. Являюсь владельцем Opel Astra 2007 год 150 тысяч пробега. Кататься на ней же или продать?

С. Асланян: Мотор, коробка какие?

Александр: Мотор 1,6, коробка робот.

С. Асланян: Ух, ты! Как вы к роботу привыкли в течении первых трех лет или первых четырех?

Александр: Являюсь владельцем только три года. Пересел с механики, поэтому в принципе не с чем сравнивать. Все устраивает. Один раз тревожил робот, щетки заменил на сервисе, но это говорят как расходники для этих типов коробок. Масло поменял, но только благодаря вашим эфирам.

С. Асланян: Испугались, в состоянии страха пришли и поменяли, подстегиваемый ужасом и предвкушением того, что все это сломается. А по кузову проблем никаких? Не ржавеет?

Александр: Вообще проблем нет.

С. Асланян: Александр, до тех пор пока к кузову никаких претензий не будет, имеет смысл с этой машиной иметь дело. Даже если она поломалась или потребовала участия починить, почините и поедете дальше. Мотор 1,6 не относится к категории долго живущих. General Motors, который эту машину породил он и в Европе исповедует принцип принесенный из Америки — дешевая машина служит меньше, дорогая служит больше.

Мотор 1,6 у них никогда не был шедевром, никогда не считался самым удачным и самым долго играющим. 150 тысяч очень хороший для него результат, но пока кузов жив машина жива имеет смысл чинить. Если что-то по мотору возникает, спокойно делайте, запчастей много, сервисов много особенно неофициальных. Катайтесь дальше на машине с роботом, вспоминайте механику через какое-то время садитесь обратно за руль 3 педали рычаг и думайте какой кошмар, как я на этом ездил.

Ольга: Хотела узнать ваше мнение о Nissan Qashqai 1,2 турбо бензиновый.

С. Асланян: Ой, как интересно. Где же вы достали двигатель 1,2? 1,6 я помню на эти машины ставили.

Ольга: В Европе такие есть.

С. Асланян: То есть вам его угнали под заказ спрятали в России?

Ольга: Мы ездить хотим в Европе, а не в Москве, не в России.

С. Асланян: Машина всю жизнь прожила там, там и останется.

Ольга: Новая.

С. Асланян: Новый Qashqai в условиях стерильной Европы при отсутствии Роспотребнадзора с нормальным не контрафактным сервисом и маслом и у вас тем не менее на память о родине некоторое сомнение в адрес автомобиля, который родины вашей не хлебнет ни одним колесом никогда.

Ольга: Сомнения, что 1,2. Как он?

С. Асланян: Замечательный совершенно двигатель. Он рассчитан жить в условиях экстремальных нагрузок. Он создан не путем конвертации обычного атмосферника и прикручивания саморезами турбины. Он изначально сделан особенно по нагрузкам на цилиндро-поршневую группу в расчете на то, что он будет всю жизнь в лихорадке, напряжении и в тяготах и он с этим замечательно справится. Тем более Qashqai он же такой нежный, как любой японец особенно как Nissan он услужливый, дружелюбный и вы сели и поехали и даже не чувствуете что там у вас под педалью, что под рулем, потому что машина она как котенок на руках, она согрела помурлыкала, подняла вам настроение вот и все. Так и будут складываться отношения.

Ольга: Вы думаете, что он долго прослужит? То есть не пугаться такого маленького? Захотели бензин, а он только 1,2, а 1,6 дизель, других нет вариантов.

С. Асланян: С дизелем на самом деле у вас там никаких подвохов не было бы, вы ездили на стерильной солярке, у вас было бы фантастическое потребление 4 литра на 100 километров. Но и бензин тоже хорош, это нормальная европейская тенденция, когда под капот машины более крупных ставится двигатель малого объема, они турбируются. Турбин может оказаться одна, две, три, а последнее время даже четыре и это только сказывается на эффективности работы мотора.

Ольга: А почему вы тогда так пугали турбинами у Volvo новых? А здесь вас не пугает.

С. Асланян: Вы то спрятались от действительности в какой стране? Где у вас Nissan то прикопан тайком от нас?

Ольга: Не в России, да.

С. Асланян: Не в России. Представьте себе, что как только Верхмат пришел к нам в Россию победоносно перед этим положив на обе лопатки всю Европу, он узнал так много интересного, что за три года обмельчал, за четыре года сдулся, а на пятом году получил пинка от нас и больше не возродился. Тоже самое происходит довольно часто с любым товаром оттуда, особенно, если эксплуатируется жестко, конкретно и наотмашь, как это у нас принято. Там в условиях Европы это нормальная практика двигатель двухлитровый с любым количеством турбин в любой степени форсировки, у нас этот самолет не летает, у нас такая штука живет недолго и не очень счастливо.