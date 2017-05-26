Вышли в свет официальные эскизы 7-местного SUV от Jeep
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Вышли в свет официальные эскизы 7-местного SUV от Jeep
Май 26 11:00 2017

В сети появились первые изображения новой модели Jeep.

Приверженцы внедорожников из США предвкушают появление нового Grand Wagoneer, снятого с производства в 1991 году. Вышедшие в Сети патентные наброски нового семиместного внедорожника Jeep намекают на то, что показ возрождённой модели может состояться раньше, чем намечалось.Jeep Grand Wagoneer эскиз

Опубликованные изображения демонстрируют совершенно новый большой SUV от Jeep, обладающий семиместным салоном и тремя рядами сидений. Предполагается, что рисунки из патентной документации. Примечательно, что они появились вскоре после дебюта гибридного концепта Jeep Yuntu продемонстрированного на международном автосалоне в Шанхае.Jeep Grand Wagoneer эскиз

Информации от компании Jeep по поводу появившихся эскизов не поступало. Из чего следует, что достоверно неизвестно, что на рисунках изображён действительно возрожденный Jeep Grand Wagoneer или же серийная версия модели Yuntu, предназначенная исключительно для китайского рынка. Ранее руководитель марки Jeep Майк Мэнли сообщал, что новый Jeep Grand Wagoneer будет представлен в 2019 году, а его цена составит примерно 130 тыс. долларов.Jeep Grand Wagoneer эскиз

Ориентировочно, новичок будет базироваться на «тележке» Grand Cherokee следующего поколения.

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JeepJeep Grand WagoneerYuntuконцепт
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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