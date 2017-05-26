Вышли в свет официальные эскизы 7-местного SUV от Jeep 6

В сети появились первые изображения новой модели Jeep.

Приверженцы внедорожников из США предвкушают появление нового Grand Wagoneer, снятого с производства в 1991 году. Вышедшие в Сети патентные наброски нового семиместного внедорожника Jeep намекают на то, что показ возрождённой модели может состояться раньше, чем намечалось.

Опубликованные изображения демонстрируют совершенно новый большой SUV от Jeep, обладающий семиместным салоном и тремя рядами сидений. Предполагается, что рисунки из патентной документации. Примечательно, что они появились вскоре после дебюта гибридного концепта Jeep Yuntu продемонстрированного на международном автосалоне в Шанхае.

Информации от компании Jeep по поводу появившихся эскизов не поступало. Из чего следует, что достоверно неизвестно, что на рисунках изображён действительно возрожденный Jeep Grand Wagoneer или же серийная версия модели Yuntu, предназначенная исключительно для китайского рынка. Ранее руководитель марки Jeep Майк Мэнли сообщал, что новый Jeep Grand Wagoneer будет представлен в 2019 году, а его цена составит примерно 130 тыс. долларов.

Ориентировочно, новичок будет базироваться на «тележке» Grand Cherokee следующего поколения.