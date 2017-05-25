Озвучены основные характеристики нового BMW M5 5

«Горячий» BMW M5 следующего поколения получит 600-сильный мотор.

Участнику форума Bimmerpost посчастливилось сделать фото VIN нового BMW M5 на закрытом предпоказе в Бельгии. После расшифровки идентификационного номера стали известны основные технические характеристики «заряженного» седана, премьера которого состоится на Франкфуртском автосалоне в сентябре . Помимо этого, официальные представители немецкого бренда открыли некоторые подробности о грядущей новинке.

BMW M5 получит 4,4-литровый битурбо двигатель V8, выдающий 600 «лошадей» и 700 Нм, что на 40 сил и 20 Нм больше отдачи агрегата модели прошлого поколения. Двигатель способен работать в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Седан сможет ускоряться с места до 100 км/ч менее чем за 3,5 сек, что на 0,8 сек быстрее предшественника.

Участнику предпоказа также удалось заглянуть в салон седана, где он заметил, что спидометр новинки размечен до 330 км/ч.

Продавать BMW M5 нового поколения начнут в первой половине 2018 года. Цена пока остаётся неизвестной. «Заряженный» седан текущего поколения в России стартует с отметки практически в 5,5 млн рублей.

Источник Autonews