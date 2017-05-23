Упорство есть – ума не надо или взрыв от пробуксовки

Участник шоу подогнал свою Mazda Miata вплотную к бетонному барьеру вокруг арены и начал намеренно буксовать, тем самым заблокировав доступ свежего воздуха в радиатор. Не прошло и 23-х секунд, как машина взорвалась, и её принялись тушить.
Но водителю не хватило экстрима, и где-то через полторы минуты он вернулся к еще горящей машине и забрал банку пива с заднего сидения.
В общем, шоу получилось довольно специфическое.
Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru
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