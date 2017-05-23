Упорство есть – ума не надо или взрыв от пробуксовки
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Упорство есть – ума не надо или взрыв от пробуксовки
Май 23 16:30 2017

Во время выступления на фестивале Hyperfest, в США, во время соревнования по лучшей пробуксовке шин один из водителей взорвал свою машину.

Участник шоу подогнал свою Mazda Miata вплотную к бетонному барьеру вокруг арены и начал намеренно буксовать, тем самым заблокировав доступ свежего воздуха в радиатор. Не прошло и 23-х секунд, как машина взорвалась, и её принялись тушить.

Но водителю не хватило экстрима, и где-то через полторы минуты он вернулся к еще горящей машине и забрал банку пива с заднего сидения.

В общем, шоу получилось довольно специфическое.

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  Article "tagged" as:
HyperfestMazdaMiataпробуксовка
  Категории:
Автожесть
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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