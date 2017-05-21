Помочь, не отходя от кассы 33

Компания «Хендэ Мотор СНГ» расширяет возможности программы лояльности «Лучшее для своих» для всех владельцев автомобилей Hyundai

Теперь при покупке аксессуаров и запасных частей в официальном дилерском центре Hyundai клиенту предоставляется бесплатная помощь в монтаже купленного товара, если не требуется заезд в сервисную зону. Так, например, при покупке соответствующего аксессуара клиенту бесплатно заменят щётки/резинки стеклоочистителя и лампы освещения, дольют моторное масло и омывающую жидкость до уровня, проверят работоспособность АКБ, помогут установить её в автомобиль, заменят коврики в салоне и багажнике, установят салонный фильтр и заменят элементы питания брелока сигнализации. Все работы производятся непосредственно на клиентской парковке квалицированным персоналом дилерского центра.

Программа «Лучшее для своих» действует с 1 января по 31 декабря 2017 года и включает в себя комплексную бесплатную диагностику по 36 ключевым пунктам для автомобилей старше 2 лет. Данный комплекс предоставляет клиентам точную информацию о состоянии автомобиля и позволяет своевременно провести сервисные работы по результатам проверки.