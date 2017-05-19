Необычная реклама Mercedes-Benz в Сочи 7

«Пусть победит сильнейший!»: Новая рекламная кампания Mercedes-Benz к Кубку конфедераций FIFA 2017

Сочи. Самый спортивный город России, популярнейшее место отдыха россиян, а также точка приложения сил большого бизнеса оказался в фокусе маркетинговой деятельности Mercеdes-Benz благодаря размещению масштабной нестандартной рекламы. В настоящее время всех гостей Сочи по дороге в аэропорт и из него встречает необычная реклама Mercedes-Benz, приуроченная к футбольному турниру Кубок конфедераций FIFA 2017.

Эта реклама подчеркнула спортивный тонус города. Ее видно издалека благодаря трехстороннему размещению на обширных поверхностях общей площадью 3 582,67 кв.м: на одной плоскости на футбольном поле изображены новинки модельного ряда Mercedes-Benz – купе Е-Класса и компактный внедорожник GLA, а между ними в 3D-формате подсвечивается мяч. Цвета автомобилей напоминают цвета форм сборных России и Германии. Лейтмотивом кампании стал лозунг:

«Пусть победит сильнейший!»

Как известно, марка Mercedes-Benz с 1990 г. является спонсором Немецкого футбольного союза (DFB). Футбол – это увлечение людей различных народов, культур и социального статуса. Его изящество и массовая любовь, очень близки тем ассоциациям, которые вызывают автомобили Mercedes-Benz. Лидер российского сегмента премиум по объему продаж, звездная марка из Штутгарта находит новые пути, чтобы быть в центре внимания своих клиентов и поклонников спорта.

Апрельская победа в Гран-при «Формулы-1» финского гонщика Валттери Боттаса, выступающего за Mercedes, внесла новый штрих в ассоциативную связь Сочи с маркой Mercedes-Benz. Как известно, Гран-при Сочи-2016 выиграл Нико Росберг из Mercedes, а в 2014 и 2015 гг. российский этап покорялся Льюису Хэмилтону. Гонщик, побеждавший в Сочи, всякий раз становился чемпионом «Формулы-1».

Футбольная тема открывает новые грани присутствия марки в Сочи, который является значимым объектом для Mercedes-Benz в России. Так, например, в городе действует программа «Откройте Сочи за рулем Mercedes-Benz», представляющая собой однодневные программы тест-драйвов по этому живописному региону на автомобилях Mercedes-AMG.