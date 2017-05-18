Локализованная Sauvana на рынке 86

Компания Foton Motor объявляет о начале продаж локализованной модели Sauvana

В середине мая 2017 года в дилерские центры Foton поступили первые автомобили Foton Sauvana, произведённые на территории Таможенного союза. Теперь владельцам Foton Sauvana предоставляется расширенная гарантия на двигатель и детали коробки передач – 7 лет или 120 000 км пробега.

До настоящего времени продаваемые в России Foton Sauvana выпускались на заводе компании Foton Motor в Пекине (КНР). Локализованные автомобили прошли адаптацию к условиям российской эксплуатации и оснащены системой ЭРА-ГЛОНАСС.

На данный момент доступны четыре версии Foton Sauvana с бензиновым двигателем TGDI объёмом 2 литра и мощностью 201-217 л.с. с 5-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. В качестве базового оснащения предлагается система полного привода с понижающих рядом трансмиссии, самоблокирующийся дифференциал заднего моста, система курсовой устойчивости, АБС, электростеклоподъемники, климат-контроль, противотуманные фары, светодиодная задняя оптика, центральный замок и аудиосистема.

Максимальная комплектация включает в себя мультимедиасистему с сенсорным дисплеем, кожаную обивку сидений, датчики парковки, систему помощи при трогании на подъеме, систему контроля спуска с горы, третий ряд сидений и дополнительный отопитель салона для задних пассажиров.

Стоимость базовой комплектации с бензиновым двигателем, механической коробкой передач и полным приводом составляет 1 454 990 р. Максимальная комплектация Premium предлагается за 1 704 990 р.

Цены на внедорожник Foton Sauvana: