Локализованная Sauvana на рынке

До настоящего времени продаваемые в России Foton Sauvana выпускались на заводе компании Foton Motor в Пекине (КНР). Локализованные автомобили прошли адаптацию к условиям российской эксплуатации и оснащены системой ЭРА-ГЛОНАСС.
На данный момент доступны четыре версии Foton Sauvana с бензиновым двигателем TGDI объёмом 2 литра и мощностью 201-217 л.с. с 5-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. В качестве базового оснащения предлагается система полного привода с понижающих рядом трансмиссии, самоблокирующийся дифференциал заднего моста, система курсовой устойчивости, АБС, электростеклоподъемники, климат-контроль, противотуманные фары, светодиодная задняя оптика, центральный замок и аудиосистема.
Максимальная комплектация включает в себя мультимедиасистему с сенсорным дисплеем, кожаную обивку сидений, датчики парковки, систему помощи при трогании на подъеме, систему контроля спуска с горы, третий ряд сидений и дополнительный отопитель салона для задних пассажиров.
Стоимость базовой комплектации с бензиновым двигателем, механической коробкой передач и полным приводом составляет 1 454 990 р. Максимальная комплектация Premium предлагается за 1 704 990 р.
Цены на внедорожник Foton Sauvana:
C 2014 года www.amsrus.ru
Не, не взлетит. Цена уж больно не китайская.
Опустят цену, Lade привьет
Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.