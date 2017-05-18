Hyundai Motorsport готовится к борьбе за подиум в Португалии 14

После двух побед подряд на Ралли Франции и Ралли Аргентины Hyundai Motorsport надеется продолжить успех в Португалии, на шестом этапе Чемпионата мира по ралли 2017

Команда нацеливается на первый подиумный финиш в Португалии, где в прошлом году Дани Сордо стал четвёртым, показав лучший на текущий момент результат.



Hyundai Motorsport надеется подняться на подиум Ралли Португалии, шестого этапа Чемпионата мира FIA по ралли (WRC), который состоится на следующей неделе. Впервые в своей истории выиграв два ралли подряд во Франции и в Аргентине, команда уверена, что может побороться за высшие места снова на первом европейском гравийном этапе Чемпионата этого года.

Благодаря недавним победам Hyundai Motorsport смогла укрепить позиции как в Кубке конструкторов, так и в зачёте пилотов. Все три пилота — Хайден Пэддон (Hayden Paddon), Тьерри Невилль (Thierry Neuville) и Дани Сордо (Dani Sordo) — постараются продолжить уверенный ход, набранный командой в последнее время, и ещё больше продвинуться вверх в классификации.

Ралли Португалии состоит из 19 спецучастков общей протяжённостью 349,17 км и является вторым из пяти последовательных гравийных этапов в сезоне. Сервисный парк расположится в Матосиньос, гонка стартует 18 мая с супер-спецучастка на трассе для ралли-кросса в Лусаде.

В первый день экипажи направятся на север к испанской границе, где находится несколько модифицированных спецучастков вокруг Виана-до-Кастело, которые завершаются двумя проездами по старым улицам Браги.

На 20 мая запланирован самый длинный этап гонки в 154,56 км, который располагается к востоку и проходит по сложным дорогам гор Кабрейра.

Заключительный день, 21 мая, посвящён Фафе с его знаменитым гигантским трамплином и ещё более знаменитыми толпами зрителей. Все четыре финальных участка находятся в городе, включая двойной проезд по самому легендарному трамплину.

Hyundai i20 Coupe WRC — серьёзный конкурент в 2017 году, Hyundai Motorsport на этом автомобиле уже одержала две победы, взяла четыре подиума, выиграв на 31 спецучастке и заработала 24 очка на шоу-спецучастках.

Ралли Португалии впервые состоялось в 1967 году, а в 1973 году это был один из основных этапов перового Чемпионата мира по ралли. Непростые песчаные перевалы и опасные каменистые участки ставят непростую задачу по подбору оптимальных шин и клиренса на дорогах, которые довольно сильно разбиваются к концу этапа.

По сравнению с прошлым годом, когда Hyundai Motorsport показала здесь свой лучший на текущий момент финиш с четвёртым местом Сордо и Марти, маршрут претерпел некоторые изменения.

В 2017 году двусторонний уличный участок в Порту был перенесен в Брагу и состоится вечером в пятницу. Помимо этого, в программу были добавлены три совершенно новых участка, включая двойное прохождение Кабасейрас-де-Басто в субботу и одиночные прогоны по Луихас и Монтим в воскресенье.

Готовясь к Ралли Португалии в этом году, все три экипажа Hyundai Motorsport провели испытания в этом регионе. Невилль и Сордо прошли трёхдневные тесты в конце апреля, тогда же команда получила ценный отзыв от Андреаса Миккельсена (Andreas Mikkelsen), который один раз принял участие в тестах. Пэддон также побывал в Португалии за рулем Hyundai i20 Coupe WRC в марте.

В автомобиле №4 на этом этапе будет изменение: штурманом Хайдена Пэддона выступит Себ Маршалл (Seb Marshall).

Джону Кеннарду (John Kennard) доктора посоветовали отдохнуть после сложных аргентинских дорог, которые растревожили его травму бедра. Кеннард будет присутствовать в Португалии вместе с командой и все из Hyundai Motorsport желают ему скорейшего выздоровления.

«Мы в последнее время показывали отличные результаты, что серьёзно подняло боевой дух всей команды, однако было бы неправильно на этом успокаиваться. Нам по-прежнему есть куда расти в плане характеристик нашего Hyundai i20 Coupe WRC для всех трёх экипажей. В этом сезоне конкуренция невероятно плотная, и мы не можем позволить себе почивать на лаврах. Поэтому мы провели серию тестов в Португалии в рамках подготовки к этому ралли, которое станет первым гравийным этапом в Европе в этом сезоне. Мы никогда не поднимались на подиум в Португалии, так что это наша главная цель здесь. Разумеется, после двух побед подряд мы бы очень хотели продолжить эту серию, но мы прекрасно понимаем, что здесь будет ещё одна яростная битва. Недавние победы позволили нам сократить отставание от M-Sport в Чемпионате, однако впереди ещё длинный путь и много задач, которые необходимо решить», — отметил директор команды Мишель Нандан.

Экипаж №4, Пэддон, подавал большие надежды в Аргентине, но в конечном счёте ему не повезло. Тем не менее, новозеландец смог одержать первые победы на спецучастках в сезоне, несмотря на довольно большие сложности. Вместе с резервным штурманом Себом Маршаллом, который выступит за команду впервые после испанского этапа в прошлом году, Пэддон постарается превратить потенциал в реальный результат.

«Пока что сезон складывается не так, как мы ожидали. В Аргентине всё складывалось из рук вон плохо, что было особенно заметно после нашей победы там в прошлом сезоне, но я надеюсь, что в Португалии фортуна изменит отношение к нам. К сожалению, Джон не сможет сесть рядом со мной на этом этапе из-за травмы бедра, но я рад, что он будет вместе с командой в Португалии. Спасибо Себу, который заменит его на этом этапе, где он выступал в прошлом сезоне. Это ралли с особенной атмосферой. Здесь много страстных болельщиков, которые обожают ралли. Возможность выйти здесь на трассу и соревноваться перед толпами местных зрителей – это невероятное ощущение. Мы приложим все усилия, чтобы добиться положительного результата и дать новый толчок моему сезону», – отметил Пэддон.

Невилль со штурманом Николя Жилсулом (Nicolas Gilsoul) из экипажа №5 сейчас находятся в центре внимания после своих двух первых мест подряд. Победа над Элфином Эвансом (Elfyn Evans) в Аргентине с преимуществом всего в 0,7 с соответствует расстоянию в 19,1 метров после общей дистанции в 357 км. В Португалии бельгийцы надеются ещё больше сократить отставание от первого места.

«Мы все ещё на эмоциональном подъёме после Франции и Аргентины. В то же время мы понимаем, что необходимо сохранять концентрацию на работе, поскольку конкуренция в Чемпионате невероятно плотная. Преимущество над Элфином в Аргентине – одно из самых маленьких в истории WRC – показывает, что рассчитывать на простую победу нельзя ни при каких обстоятельствах. Ралли Португалии в текущем формате все еще новое для нас, мы были на севере страны только в прошлые два сезона. Это довольно каверзная гонка, но я с нетерпением жду ее. Уверен, что с новым автомобилем и уверенностью в своих силах мы можем показать очень быстрый темп», – прокомментировал Невилль.

Испанцев Сордо и Марти из экипажа №6 поддерживают местные португальские болельщики и соотечественники, которые приезжают на этап. Такое внимание болельщиков, несомненно даст важный импульс экипажу, который стремится вернуться в борьбу за подиум.