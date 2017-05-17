Самый темпераментный BMW M5 39

С появлением нового BMW M5 (расход топлива в смешанном цикле: 10,5 л/100 км; выбросы CO2 в смешанном цикле: 241 г/км) подразделение BMW M выводит на рынок самый темпераментный и эффективный седан в своем модельном ряду.

Шестое поколение легендарного автомобиля 5 серии с литерой «М» выходит на старт в 2017 году с интеллектуальным полным приводом M xDrive, в полной мере раскрывающим дерзкий характер истинного спортсмена. Кроме ощутимой прибавки в динамике новинка отличается большей практичностью в повседневной эксплуатации и солидностью. BMW M5 является ярким примером последовательной эволюции концепции спортивных автомобилей немецкой марки. Впервые модель была представлена в 1984 году, открыв новую веху в истории баварского бренда.

Яркие впечатления от поездки благодаря системе интеллектуального полного привода M xDrive.

Высочайший динамический потенциал и простота в повседневной эксплуатации – основа спортивных автомобилей BMW M, в которых отдельные компоненты привода идеально адаптированы друг к другу.

«Неотъемлемая часть системы M xDrive – центральный интеллектуальный блок управления с уникальным программным обеспечением M, отслеживающий перемещение как в продольном, так и в поперечном направлениях. Таким образом, в новом BMW M5 свою премьеру отпразднует уникальная технология, сочетающая спортивные характеристики заднего привода и превосходную эффективность полного привода. В результате новинка как на гоночной трассе, так и на дорогах общего пользования даже при самых сложных погодных условиях демонстрирует завидную динамику и отличную курсовую устойчивость», – комментирует Франк Ван Меел, руководитель подразделения BMW M GmbH.

Особый характер работы системы интеллектуального полного привода M xDrive выражается в ее подчеркнуто заднеприводном балансе. Система задействует переднюю ось только тогда, когда автомобилю требуется дополнительное тяговое усилие. Даже с учетом выраженной спортивности и высокой мощности новый BMW M5 с технологией M xDrive демонстрирует исключительную предсказуемость и легкость в управлении. Максимальное удовольствие за рулем еще никогда не было столь приятным.

Исходя из индивидуальных предпочтений и условий эксплуатации автомобиля, водитель может выбрать пять конфигураций, в основе которых различные сочетания режимов DSC (DSC on, MDM, DSC off) и интеллектуальной системы M xDrive (4WD, 4WD Sport, 2WD). Любители экстремальных поездок смогут принудительно отключить полный привод и активировать передачу крутящего момента только на заднюю ось.

Несравненные спортивные качества новинки впечатлили даже самых опытных пилотов DTM. «Я – большой фанат M5. Вместе с семьёй мы часто совершаем дальние поездки, и поэтому комфорт для меня имеет не последнее значение. Однако одновременно с этим не хотелось бы отказываться и от возможности экстремального спортивного вождения. Благодаря технологии M xDrive новый BMW M5 не только обладает превосходной динамикой, но и предлагает мне, как жителю Швейцарии, даже в сложных погодных условиях ощутимо лучшую тягу и хорошую отзывчивость в управлении», – объясняет преимущества автомобиля заводской пилот BMW Тимо Глок.

Идеальное сочетание спортивности и комфорта – 8-ступенчатая коробка передач M Steptronic с функцией Drivelogic.

В новом BMW M5 передача тягового усилия осуществляется с помощью спортивной 8-ступенчатой коробки передач M Steptronic с функцией Drivelogic. Сближенные передаточные числа в сочетании с практически мгновенным переключением передач гарантируют мощное ускорение с любой скорости и одновременно высокую экономичность. Новая трансмиссия также идеально сочетается с интеллектуальным полным приводом M xDrive и усовершенствованным двигателем V8 с двойным турбонаддувом TwinPower Turbo.

Кроме того, данная трансмиссия обеспечивает плавный старт и облегчает управление автомобилем во время движения. Как обычно, в распоряжении водителя три разных режима работы КПП. При необходимости передачи можно переключать вручную как при помощи селектора передач, так и за счет переключателей на рулевом колесе. Новая 8-ступенчатая КПП M Steptronic является частью усовершенствованной концепции, призванной сделать BMW M5 незаменимым помощником на каждый день и устранить все противоречия между спортивностью и комфортом.

Сверхмощный и максимально экономичный двигатель V8.

Новый BMW M5 комплектуется двигателем V8 объемом 4,4 л с технологией M TwinPower Turbo последнего поколения. Оптимизированный высокооборотистый двигатель превосходит предыдущий силовой агрегат по показателям мощности и крутящего момента. Среди прочих его особенностей – высокоточный впрыск топлива высокого давления, новые турбонагнетатели, оптимизированные системы смазки и охлаждения, а также модифицированная и облегченная выпускная система, которая делает звук выхлопа еще более выразительным. Слаженная работа двигателя в сочетании с системой интеллектуального полного привода M xDrive и 8ступенчатой коробкой передач M Steptronic наделяет новый BMW M5 бесподобной динамикой и поразительной мощностью.

Техника и программное обеспечение в характерном для BMW M исполнении.

Новая система M xDrive создана на базе интеллектуального полного привода BMW xDrive и активного дифференциала M. Усиленная конструкция трансмиссии позволяет ей передавать более высокий крутящий момент. В штатном режиме работы основной акцент делается на передачу крутящего момента на заднюю ось. Тяга поступает прежде всего на задние колеса, а при необходимости система перераспределяет ее и на передние. Раздаточная коробка в зависимости от ситуации обеспечивает бесступенчатое и непрерывное распределение крутящего момента между передней и задней осями. Активный дифференциал M распределяет тягу между задними колесами таким образом, чтобы оптимизировать курсовую устойчивость и улучшить сцепление с дорожным полотном при быстрой смене полосы движения, разгоне, прохождении связки поворотов, а также при движении по неровному асфальту.

Полный привод, спортивный полный привод и классический задний привод.

По умолчанию на новом BMW M5 всегда активны полный привод и система динамического контроля курсовой устойчивости DSC. В результате подобной настройки обеспечивается лучшее сцепление колес с поверхностью дороги и прекрасная управляемость даже извилистой дороге. При этом новый BMW M5 значительно превосходит своего предшественника по показателю разгона с места до 100 км/ч.

В режиме M Dynamic системы интеллектуального полного привода M xDrive водитель может исследовать пределы физических возможностей автомобиля. Режим M Dynamic допускает значительно большее проскальзывание колес, что никак не сказывается на безопасности. Таким образом, водитель может осуществить контролируемый занос и реализовать свои спортивные амбиции. При активированной системе DSC доступны три режима – 4WD, 4WD Sport и 2WD.

В режиме 4WD интеллектуальная система M xDrive настроена таким образом, чтобы обеспечивать оптимальную управляемость, полностью реализовывать тягу автомобиля и доставлять водителю непередаваемое удовольствие от вождения.

В режиме 4WD Sport система M xDrive имеет более спортивные настройки. Отличные ходовые качества в сочетании с великолепной управляемостью и превосходной тягой гарантируют максимальное удовольствие за рулем нового BMW M5. Режим 4WD Sport разработан опытнейшими специалистами и идеально подойдет для заездов на гоночной трассе.

В режиме 2WD новый BMW M5 предлагает испытать водителю особые ощущения от вождения при работе только заднего привода и активного дифференциала M.

Элементы управления.

Ориентированный на водителя интерьер нового BMW M5 стал еще удобнее. Панель приборов представлена цифровым спидометром и тахометром в характерном М-стиле с контрастными аналоговыми красными стрелками. Дополнительно справа расположен специальный индикатор, предупреждающий водителя о достижении максимальных оборотов двигателя, а также – при выключенном проекционном дисплее – индикатор включенной передачи. В центральной части информационного дисплея водитель сможет отслеживать состояние функции Drivelogic, режимы работы полного привода M xDrive, настройки М1/М2, а также активированные настройки ходовой части.

Вся необходимая во время движения информация может проецироваться на лобовое стекло, где она будет находиться непосредственно в поле зрения водителя. Разработанная для условий динамичного движения индикация M получила совершенно новую графику и при желании допускает отображение информации навигационной системы. Площадь проекционного дисплея в новом BMW M5 стала на 70 процентов больше.

Сверху на рычаге селектора переключения передач, выполненном в новом дизайне, располагается трехпозиционная кнопка для выбора программ системы Drivelogic. Кнопка стояночного тормоза расположена на центральной консоли. Передачи в новой 8-ступенчатой трансмиссии M Steptronic можно переключать при помощи рычага селектора переключения передач или подрулевых лепестков. Водитель может выбрать автоматизированный режим управления «D» или ручной «S», в котором коробка передач M Steptronic позволяет осуществлять максимально быстрые переключения на пониженные передачи.

Аналогично с предыдущей моделью спортивное рулевое колесо M имеет две индивидуально настраиваемые кнопки системы M Drive (M1, M2), используя которые, водитель может активировать сохраненные ранее в памяти автомобиля функции. Кнопки получили совершенно новое исполнение, отличаются очень удачным расположением и тем самым легко доступны для водителя, обеспечивая типичную для M возможность быстрого управления.

Помимо режимов работы системы M xDrive и функции Drivelogic здесь можно настроить характер работы двигателя, амортизаторов и усилителя рулевого управления, а также выбрать информацию для отображения на проекционном дисплее. Любые настройки можно изменить через сервисное меню iDrive. Специальные индикаторы на панели приборов отображают активированную в данный момент функцию.

Кнопкой DSC, расположенной на центральной консоли, водитель может включить режим M Dynamic Mode, а при долгом нажатии – принудительно отключить систему стабилизации курсовой устойчивости DSC. При соответствующем действии на контрольном дисплее появляется меню настроек M xDrive. При помощи контроллера iDrive или сенсорного экрана водитель может выбрать один из трех режимов работы привода – 4WD, 4WD Sport или 2WD. Активированный режим отображается на экране приборной панели и может быть сохранен в настройках системы M Drive.