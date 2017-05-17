Новый ЗАЗ-965
1 886

Новый ЗАЗ-965
Май 17 13:12 2017

ЗАЗ-965 пока всего лишь проект, который вынес на суд интернет сообщества молодой и пока ещё малоизвестный дизайнер.

Оценили его в первую очередь поклонники «Запорожца», которые уже выстроились в виртуальную очередь за этой машиной.

ЗАЗ-965 ЗАЗ-965 ЗАЗ-965 ЗАЗ-965

Подавляющему большинству из заметивших проект понравился дизайн этого автомобиля. И это не случайно! Экстерьер ЗАЗ-965 гораздо интереснее, чем у существующих на рынке машин этого семейства. Выглядит «Запорожец» современно, стильно и необычно.

Источник.

На тему:
  Article "tagged" as:
ЗАЗЗАЗ-965
  Категории:
Автожестьслайдер
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Мнение немцев о Lada Granta

Мнение немцев о Lada Granta 28

В Московской области построят самую короткую и дорогую платную дорогу

В Московской области построят самую короткую и дорогую платную дорогу 5

Дороги Якутии

Дороги Якутии 1

Напишите комментарий

15 комментариев

  1. FANCY HOUSE
    Май 17, 13:17 #1 FANCY HOUSE

    Супер! Можно его возродить и будет как Мини Купер))

  2. Sergey Dolin
    Май 17, 13:21 #2 Sergey Dolin

    вроде очень бережно отнеслись к легенде. Хороший парень. Можно УАЗичку доверить такому.

  3. Pavel Andronov
    Май 17, 13:31 #3 Pavel Andronov

    Забавно, м.б. даже интересно, особенно для тех, кто 965 знает только по фото и музейным экземплярам, но от дизайна до реального авто — слишком далеко. «Экстерьер ЗАЗ-965 гораздо интереснее, чем у существующих на рынке машин этого семейства.»
    Интересно, о каком семействе речь?

  4. Виктор Константинов
    Май 17, 13:37 #4 Виктор Константинов

    стоит!

  5. Alexander Zelepukhin
    Май 17, 13:42 #5 Alexander Zelepukhin

    ЗАЗ будет как Мини-Купер, когда ВАЗ будет как БМВ ))…

  6. Pavel Kazakov
    Май 17, 14:01 #6 Pavel Kazakov

    Интересно, а стоить он тоже будет как тыща бутылок?

  7. Victor Shishkin
    Май 17, 14:06 #7 Victor Shishkin

    Этот проект дает не столь явную отсылку к прародителю. Немного «допилить» до более явной преемственности и тогда Да. Жук ведь пережил массу изменений внешности, но все также узнаваем.

  8. Roman Aristarkhovich Kazantsev
    Май 17, 15:29 #8 Roman Aristarkhovich Kazantsev

    Тогда и с/у сзади, если будет 9 сек до сотни- задумаюсь о покупке..

  9. Vadim Stepanov
    Май 17, 16:30 #9 Vadim Stepanov

    Я бы взял как раз точную внешнюю копию, люблю старый горбатый ЗАЗ, в нём совсем другой запах был

  11. Tengiz Nachkebiya
    Май 17, 20:08 #11 Tengiz Nachkebiya

    Я уже начал копить денег на него. Очень клевый.

  12. Anton Rumyantcev
    Май 17, 20:12 #12 Anton Rumyantcev

    я куплю такой запор

  13. Димитрий Борзов
    Май 17, 21:26 #13 Димитрий Борзов

    безвиз дали, , западу «конец.

  14. Андрей Еремеев
    Май 17, 21:38 #14 Андрей Еремеев

    Браво. Но шансов мало.

Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.