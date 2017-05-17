Новый ЗАЗ-965

Оценили его в первую очередь поклонники «Запорожца», которые уже выстроились в виртуальную очередь за этой машиной.
Подавляющему большинству из заметивших проект понравился дизайн этого автомобиля. И это не случайно! Экстерьер ЗАЗ-965 гораздо интереснее, чем у существующих на рынке машин этого семейства. Выглядит «Запорожец» современно, стильно и необычно.
C 2014 года www.amsrus.ru
Супер! Можно его возродить и будет как Мини Купер))
вроде очень бережно отнеслись к легенде. Хороший парень. Можно УАЗичку доверить такому.
Забавно, м.б. даже интересно, особенно для тех, кто 965 знает только по фото и музейным экземплярам, но от дизайна до реального авто — слишком далеко. «Экстерьер ЗАЗ-965 гораздо интереснее, чем у существующих на рынке машин этого семейства.»
Интересно, о каком семействе речь?
горбатый, ушастый и таврия. семейство из трех поколений)
стоит!
ЗАЗ будет как Мини-Купер, когда ВАЗ будет как БМВ ))…
Интересно, а стоить он тоже будет как тыща бутылок?
Этот проект дает не столь явную отсылку к прародителю. Немного «допилить» до более явной преемственности и тогда Да. Жук ведь пережил массу изменений внешности, но все также узнаваем.
Тогда и с/у сзади, если будет 9 сек до сотни- задумаюсь о покупке..
Я бы взял как раз точную внешнюю копию, люблю старый горбатый ЗАЗ, в нём совсем другой запах был
Я б взял…
Я уже начал копить денег на него. Очень клевый.
я куплю такой запор
безвиз дали, , западу «конец.
Браво. Но шансов мало.
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