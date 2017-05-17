Новый ЗАЗ-965 1 886

ЗАЗ-965 пока всего лишь проект, который вынес на суд интернет сообщества молодой и пока ещё малоизвестный дизайнер.

Оценили его в первую очередь поклонники «Запорожца», которые уже выстроились в виртуальную очередь за этой машиной.

Подавляющему большинству из заметивших проект понравился дизайн этого автомобиля. И это не случайно! Экстерьер ЗАЗ-965 гораздо интереснее, чем у существующих на рынке машин этого семейства. Выглядит «Запорожец» современно, стильно и необычно.