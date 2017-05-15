Haval H9 будет дизельным
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Haval H9 будет дизельным
Май 15 17:00 2017

Компания «Хавейл Мотор Рус» до конца года планирует привезти в Россию дизельную версию внедорожника Haval H9.

Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщил генеральный директор «Хавейл Мотор Рус» Коу Сюйгуан.

По его словам, в настоящее время в дилерских центрах Haval осталось несколько моделей H2, H8, H9 прошлого года выпуска, которые доступны по старым ценам. Также дилеры предлагают на свое усмотрение скидки и бонусы клиентам. На Haval H8 действует скидка от представительства в размере 300 тыс. рублей.

А вот автомобили Haval H6 прошлого модельного года распроданы. Как говорит Коу Сюйгуан, рост цен на модели 2017 года составил от 4,4 до 4,6% в зависимости от комплектации.  На дизельные версии – 7% в связи с добавлением новых опций и деталей в комплектации. Так, добавлены боковые подножки, накладка на бампер из нержавеющей стали, элементы декоративной отделки в интерьере, задний воздуховод в тыльной части центральной консоли, ионизатор воздуха и др.

Haval H6

Haval H6 2014 год

По данным «Хавейл Мотор Рус», бестселлером Haval в России, как и в мире, является модель Haval H6. Второе место по популярности занимает компактный кроссовер Haval H2, причем чаще всего эту модель выбирают в максимальной комплектации Elite, в которой добавляется кожаный салон, двухзонный климат-контроль, камера обзора мертвой зоны и другие функции. Выводить существующие модели с российского рынка пока не планируется, заявил Коу Сюйгуан.

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H9Havalдизель
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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