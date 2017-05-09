Я начинал свою автомобильную деятельность рано и в Улан-Баторе 326

«Да какая тогда экономия бензина? Водители грузовиков его тогда на землю сливали. Девать было некуда. Купить у них за 2 копейки можно было запросто»

— пишет Геннадий.

Да, но ведь, когда мы сделали 412 мотор, который сперли с BMW и начали потихонечку готовить страну к Жигулям, мы перешли на 93 бензин. А грузовики на 93 в тот момент еще не появились.

Позже, когда была идея газификации всего нашего транспорта, появились на более высоко октановом топливе грузовики. Тогда уже можно было совершенно спокойно сливать у них бензин Аи-93. Хотя, Урал бензиновый он был на Аи-93 и любой директор автохозяйства боготворил эту машину, потому что расход топлива у нее был до ста литров на сто километров, то есть по литру на километр, поэтому можно было ГСМ списывать в пользу любого частника сколько угодно. Но все-таки основная масса с конца 60-х и все 70-е годы передвигалась на Аи-93, а грузовики все еще ездили на А-76 и одно в другое вливать было довольно тяжело.

Москвичи (УМЗ) делали дефорсированные двигатели под А-76 бензин. Волги-24, особенно, которые такси, тоже потребляли А-76 бензин. Но Волги у советского человека в обороте не было. И 42 копейки за перестроечный литр это было уже довольно много.

«В те времена еще не знали ножной насос. Качали ручным. Так набьешь руки и намозолишь, что неделю работаешь, как вроде окоп копал целый день»

— пишут из республики Бурятия. Я начинал свою автомобильную деятельность рано, потому что нос у меня был длинный. Я с огромным любопытством подкрадывался к автомобилям и вступал в контакт с водителями и тем самым тренировался преодолевать свое стеснение. Какую я пользу мог принести, в том числе в попытке накачать колесо?

И, конечно же, я, как и все, начинал с ручного насоса. Мне он был по грудь, управиться с ним было довольно сложно, но я очень старался изо всех своих сил при помощи скромного веса в 20 килограмм как-то налегал на рукоятки. И даже манометром умел пользоваться. Вообще, мое детство прошло в дальнем гарнизоне, в основном в городе Улан-Батор, там было такое явление под названием Улсын Их Дэлгуур в переводе на русский язык – Государственный Универсальный Магазин (ГУМ).

Это был центральный магазин Монголии. Туда изо всех гарнизонов приезжали офицеры, купить хоть что-нибудь. Машины, с прилагающимися к ним солдатами, тосковали в течение всего дня в тенечке. Я туда приходил и дружил со всеми солдатами, таскал им из дома бутерброды с колбасой.

Они меня снабжали огромным количеством военной атрибутики и всякими фляжками и пилотками, что в моем детстве не переводилось никогда. Давали возможность посидеть за рулем и задавать вопросы. Вопросы я задавал совершенно идиотские из серии «Это что? Это карбюратор. А он зачем?»

И мне объяснили совершенно серьезно зачем и я начинал это понимать, начинал ценить это дружелюбие. Довольно часто солдат ковырялся с нашей техникой ГАЗ-69, УАЗ-452, грузовики реже, все-таки офицеры в основном использовали командирские машины. Потихонечку я становился подавальщиком гаечных ключей, насосчиком. В ручную накачать было совершенно нереально, но это было очень интересно. От меня воняло А-76 бензином, ведь я охотно перемазывался всем, что было в автомобиле.

Процедура, которая вызывала у меня повышенное любопытство, переходящее в легкий святой трепет — шприцивание. Шприцивание требовало навыка, потому что на прессмасленку насадить металлическую насадку шприца — специальный навык любого советского водителя-механика, а также водителя-механика Красной армии. Мне это не доверяли, но мне всегда очень хотелось. Мне казалось, что это высшая степень проявления мастерства, а также и дружелюбия.

Потом потихонечку освоил, применял на своей Волге-24, у которой, как известно, крестовины нужно шприцивать не по пробегу, а при каждом удобном случае. Так было указано в заводкой инструкции по эксплуатации.

Владимир: У меня Camry 2003 американская, пробег полмиллиона километров.

С. Асланян: Потрясающе! Это говорит о том, что машине очень повезло с владельцем.

Владимир: Или владельцу с машиной.

С. Асланян: Нет. Это ваша заслуга. То, что она пробежала 500 тысяч в условиях Томска это ваша личная заслуга. Т.е. машина была неплоха, но водитель оказался лучше.

Владимир: А то говорят, что они обычно 120 тысяч, коробки умирают и прочее.

С. Асланян: И такое бывает. Но она американка, в Америке немножечко другое отношение к качеству, туда довольно тяжело что-нибудь плохенькое подсунуть и машина эта ваша много чего повидала, но самое главное, что она оказалась в заботливых руках. Потому что не то, что коробка, я подозреваю, что у вас особого и ремонта подвески не было, несмотря на плохие дороги?

Владимир: Нет, подвеску пришлось поменять все-таки.

С. Асланян: Один раз за 500 тысяч. Вы же не каждые 100 тысяч меняете, как это на многих машинах. Амортизаторы сколько раз меняли, особенно задние?

Владимир: Задние менял один раз.

С. Асланян: Вот об этом и речь. Колодки, тормозные диски меняли давно?

Владимир: Тормозные диски не менял. Сзади у меня стоят колодки RAV4 барабаны, спереди протачивал диски только один раз и все.

С. Асланян: Это говорит еще о том, что у вас стиль езды очень спокойный, что вы не носитесь, что вы не тот самый водитель, на которого сейчас Государственная Дума ополчилась, пытаясь обвинить в агрессивной езде, хотя не существует никакой агрессивной езды. У вас очень уравновешенный характер и стиль поведения. Судя по всему, вы как раз и тех водителей, которые прогнозируют ситуацию на 4-5 корпусов вперед, то есть вы видите, что происходит там впереди и заранее принимаете правильное решение. То есть у вас скорее всего и ДТП нет?

Владимир: ДТП не было по моей вине еще.

С. Асланян: Вот! Вы тот самый водитель, который является основой на наших дорогах. Вы задаете насколько это возможно, насколько в ваших силах тон, чтобы все остальные двигались также размеренно, вдумчиво, спокойно. Но, увы, это не избавит ни вас, ни всех остальных от карающей руки внимательной Государственной Думы. Что у вас на первомай? Вы уже с шашлыками разобрались?

Владимир: Да нет.

С. Асланян: А по машине вы что-нибудь делали сегодня? По колесу постучать или пепельницу вытряхнуть?

Владимир: У меня в машине пепельницы нет.

С. Асланян: То есть вы лишены необходимости, как новый русский, менять ее по мере заполнения, я имею в виду машину, а не пепельницу. Замечательно. Как приятно, Владимир, какая стабильность идет от разговора с вами. Вы излучаете.

Слушатель: У меня Volvo XC60 2012 года выпуска. Как долго мне еще ее не менять?

С. Асланян: У вас Т5 или D5?

Слушатель: D дизель.

С. Асланян: Замечательный у вас дизель. У вас очень неплохая машина. Менять ее будет не на что и по мотору у вас вопросов не возникнет. Чем быстрей вы сбежите от официального дилера, тем дольше он проживет. К коробке, судя по всему, у вас претензий не возникло никаких за это время?

Слушатель: Нет, претензий вообще не возникло за эти 3-4 года никаких нет.

С. Асланян: Где-нибудь наверное лет через восемь она вам просто надоест, вам захочется что-нибудь другое. В крайнем случае через 10 вы пойдете себе купите другую машину, оставив эту и у вас их будет две. Видите, как все тоже очень стабильно.

Слушатель: Хочу взять годовалую Kia Optima. Сейчас думаю над комплектацией. Как вы думаете, правильный выбор?

С. Асланян: Выбор правильный. Optima машина замечательная. Внимание вопрос: откуда на рынке возьмется годовалая машина, если она не была в такси?

Слушатель: Достаточно много таких машин продается. На авто.ру штук 30 уже их покупают, продают, поэтому я надеюсь, что смогу себе что-то найти.

С. Асланян: Да, конечно. И в это надо верить. Но откуда взялись эти машины изначально? Машина была куплена, если годовалая, значит в прошлом году. В прошлом году она уже была куплена человеком в состоянии полнейшего кризиса нашей экономики, в смысле расцвета, мы слово кризис не употребляем, мы говорим расцвет. Страна расцвела, человек в состоянии полнейшего расцвета взял машину, а через год не справился с расцветом и решил ее скинуть? Это почему?

По двум причинам: либо потому что эта машина была такси, либо потому что ее сломали, то есть долго лечили у официального дилера от несуществующих болезней, долечили наконец-то до необходимости продажи. В остальных случаях, представьте себе нормального человека он пошел, купил себе одну из лучших машин на нашем рынке на сегодняшний день, машина великолепная абсолютно, и после этого с какой стати он ее продает через год? Нужно быть просто слегка подозрительным к этому моменту и все-таки пытаться сопоставить, трактуя в свою пользу, каждую заминку продавца, потому что он может сказать да я тут вот там церковь снесли, поэтому ездить некуда и из-за этого продаю и прочие сказки, на которые не надо обращать внимания. Будьте подозрительны. Но в целом, выбор абсолютно правильный. Машина замечательная, машина одна из лучших на нашем рынке.

«В Америке Camry живут легко по 150-200 тысяч».

В Эмиратах была в свое время обнаружена наша Camry такси, у нее на одометре было 480 тысяч. Совершенно замечательно она ездила и никаких не было проблем.

«Привет Улан-Батору и школе №1». У меня была школа №3, но мы те, кто жили за дылгуром, нам проще было в третью ходить. Мы ходили через главную центральную магистраль столицы Могнольской народной республики.

Сейчас, когда мне рассказывают о том, что страшно жить на свете, совершенно невозможно отпустить ребенка, я вспоминаю, как я во втором классе шел через полгорода через местную тверскую, то есть через центральную улицу и почему-то не было страшно и не все мы погибли. Практически все, кто приехал в Монголию, все из Монголии уехали. Нормально это было в порядке вещей. Не пугайтесь слухам, которые сами же и порождаем.

Евгений Александрович: Не так давно приставал к вам с вопросом на что поменять Ford Galaxy дизельный.

С. Асланян: Ни на что.

Евгений Александрович: Что вы скажите о Grand Santa FE? Если рассматривать, как вариант замены. Тоже дизель

С. Асланян: Вариант очень неплохой. У Grand Santa FE у него сзади погрузочный объем гораздо меньше, чем у вашего Galaxy. То есть вы в длину получаете тоже самое. По количеству коробок, которое вы запихаете в багажник, конечно же, вы проиграете, потому что геометрия кузова у них разная. Grand Santa FE с этим дизелем замечательный, коробка хорошая. К полному приводу есть пара подозрительных моментов, срабатывает не всегда, но пытается стараться. Сам по себе автомобиль замечательный. Классно сделанный, вот просто совсем хорошо сделанный, совсем по-честному.

Евгений Александрович: А предложения по поддержанным годовалым, двухгодовалым Kia Carnival дизельных? Там же такой же дизель, такая же коробка? Но новых нет. А это из Кореи такси, да?

С. Асланян: Скорее всего. Но у корейцев не обязательно это такси. Количество подлецов в Корее несколько уступает количеству подлецов в нашей стране. Есть шанс оттуда притащить машину с минимальным пробегом и корейцы, зная о том, что в нашу страну очень много интересной техники не приходит, они уже заранее идут на эту схему, когда они покупают автомобиль, донашивают его до пробега в 200 километров, в 400 километров, не тысяч, а именно километров, в полторы тысячи километров и через уже давно существующие фирмы, прикатывают их к нам, как секондхенд.

Евгений Александрович: То есть поискать посмотреть? Мне миневены больше нравятся, чем кроссоверы.

С. Асланян: Конечно. И Carnival он в этом отношении замечательный удобный. Он уступает на мой взгляд первому Carnival, у которого организация пространства в салоне была более разумной. Тем не менее, он тоже хорош. В такси он служит у них исправно на этом дизеле, а у них там дизелей целая гамма. У них есть дизель трехлитровый V-образная шестерка и он вам тоже может в принципе попасть в руки и не надо от него отказываться.

Евгений Александрович: Не видел. Видел только 2,2.

С. Асланян: Потому что его притаскивают специально под нашу ремонтную базу. И он ко всему прочему, скорее всего окажется более форсированным, потому что у него несколько прошивок. На корейский рынок всегда идут более мощные версии. Нам их дефорсируют под увеличение ресурса. И самое главное, что скорее всего эта машина не будет из такси, а это ее огромный плюс. Она реальном может оказаться новой с минимальным пробегом, оставшаяся пару лет, чтобы угодить местному законодательству и попасть уже в ваши руки.

Carnival в целом машина хорошая, если бы не наш фантастический расцвет, распугавший поставки огромного количества приличной техники, мы бы по сию пору могли купить его у себя в дилерском центре.

Алексей: У меня две машины Kia Picanto, на которой я езжу на работу и Nissan Note у жены. Я давно отказался от услуг официальных дилеров, еще на 30-45 тысячах. Сейчас на Kia у меня пробег 175 тысяч, наверное самый большой у нас в стране на такой машине.

С. Асланян: Скорее всего да.

Алексей: Замечательная машинка, но это отдельный разговор. Заливаю я масло в нее то, которое шло с завода Shell Helix Ultra 5w30 летом и 0w40 зимой. Меняю каждые 10 тысяч. Масло всегда, когда сливаю ужасно черное. Это нормально или нет? Если менять масло, то на какой бренд?

С. Асланян: Во-первых, вы молодец, что каждые 10 тысяч это правильно, во-вторых, масло в обязательном порядке должно быть черное. В идеале оно чернеет уже где-нибудь через неделю. Это говорит о том, что у него очень хороший пакет моющих присадок, одна из функций масла как раз заниматься химчисткой двигателя. Для того, чтобы определить хорошее масло или плохое, помните это эффект капельки на щупе?

Вы когда подозреваете, что с маслом что-то не то, вы на горячую приехали, заглушили двигатель, вынули щуп, протерли его, вставили, вынули еще раз и любуетесь капелькой. Если капелька формируется на кончике щупа, значит все в порядке масло хорошее, если оно сливается просто как вода, то все масло плохое, нужно менять.

Алексей: Shell на какое масло менять? Какое может не подвести?

С. Асланян: Если вас Shell по сию пору не разочаровал, не подвел, то и оставьте его. Потому что двигателю хуже лучше не будет, а все-таки привычка для него это важная составляющая. То есть всегда только Shell, пусть остается только Shell. Вы можете перейти на Mobil и он окажется во многом по ряду параметров более хорошим маслом, но зачем? Вот у вас 175 тысяч на Shell замечательно. Вот никаких претензий же нет?

Алексей: На зиму 0w40 заливать или не стоит?

С. Асланян: Я бы вообще не стал менять.

Алексей: 5w30 лето зима без разницы?

С. Асланян: Конечно. 5W30 всю оставшуюся жизнь. Вот как это было предписано изначально и так пусть и будет.

Алексей: А Nissan Note только ниссановское масло.

С. Алексей: Только каждый год это ниссановское масло может оказаться другим. С кем договорился Nissan вы никогда не узнаете. Сегодня это может быть Mobil, завтра Motul, завтра еще кто-нибудь, они пишут допуски для того, чтобы вы смогли определиться какое же масло заливать. Оставьте то, которое есть.