Продаётся брежневский ЗИЛ 152

Брежневский ЗИЛ выставлен на продажу за 18 млн рублей.

На одном из специализированных интернет-сайтов появилось объявление о продаже лимузина ЗИЛ-114, за который просят 18 млн рублей.

Такие автомобили обслуживали Центральный комитет Компартии СССР и союзных республик. Кто и когда ездил на конкретной машине, не сообщается. Но ЗИЛ-114 часто и вполне справедливо называют «брежневским»: в период управления советским государством Леонида Брежнева модель успела дважды обновиться, да и в «серию» она пошла только после одобрения генсека.

Предсерийные образцы смотрели на мир четырьмя квадратными фарами. Задние фонари были выполнены в таком же стиле и утоплены в панель кузова, а арки задних колес — прикрыты декоративными панелями. Кроме того, крыша и задние стойки построенных в 1966 году образцов имели виниловое покрытие, как это практиковалось на некоторых американских автомобилях тех лет.

— После тщательного осмотра Леонид Ильич попросил избавиться от виниловой крыши, сочтя такое дизайнерское решение «пижонством». Не понравились ему и квадратные фары, лишавшие, по его мнению, машину представительности. Прозвучало также замечание по поводу маскота — накапотной фигуры. В остальном ЗИЛ-114 устроил высокую комиссию и руководство страны выразило удовлетворение работой советских инженеров, — рассказал «РГ» представитель компании «Антикварные автомобили» Александр Тарасенко.

В итоге у серийных машин верхняя половина кузова засияла фирменным зиловским черным цветом, а фары стали круглыми. Всего с 1967 по 1978 годы на заводе ЗИЛ собрали 113 таких автомобилей. При этом, как полагает эксперт, лишь единицы из них могли дожить до сегодняшнего дня.

— В советские времена существовал «протокол по установлению срока службы до списания». Когда с момента выпуска автомобиля проходило 10 лет, машина возвращалась из кремлевского гаража обратно на завод. Так как конструкция лимузинов была строго засекречена, они не должны были попасть в частные руки или оказаться в музее. Эти экземпляры в абсолютно исправном состоянии были обречены на уничтожение с помощью автогена и пресса — на том же самом предприятии, где их собирали вручную. И только нескольким удалось уцелеть благодаря заводским программам по изучению дефектов и экспериментов, — отметил Александр Тарасенко.

Добавим, что ЗИЛ-114 был передовой для своего времени машиной — даже по мировым меркам. Он оснащался 7-литровым мотором мощностью 300 л.с. с алюминиевым блоком цилиндров, четырехкамерным карбюратором и транзисторной системой зажигания, автоматической коробкой передач, дисковыми тормозами, бесшкворневой передней подвеской, кондиционером и стеклоподъемниками с электроприводом — в том числе для перегородки внутри салона.

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