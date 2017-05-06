911 GT3 ставит новый рекорд 20

Новый Porsche 911 GT3 в свой первый день на трассе Нюрбургринга установил новый рекорд: легендарная Северная петля покорилась модели за 7 минут 12,7 секунды.

Сертифицированный для дорог общего пользования 911, технические характеристики которого максимально приближены к гоночному варианту, улучшил время модели прошлого поколения на 12,3 секунды.

«Это время прохождения трассы стало ярким подтверждением того, что новый 911 GT3 не только обеспечивает яркие эмоции от вождения, но и обладает впечатляющим гоночным потенциалом на Северной петле. Мы постарались оптимизировать ходовые качества и адаптировать модель к увеличенной немного мощности двигателя», — с удовольствием отмечает Франк-Штеффен Валлизер, вице-президент Porsche Motorsport и подразделения GT Porsche. «Еще несколько лет назад такое время круга было достижимо только на чистокровных гоночных автомобилях со сликовыми шинами, — добавляет директор по вопросам модельного ряда GT Андреас Прюнингер. — Теперь новый GT3 демонстрирует сопоставимые результаты при относительно скромной мощности и полной пригодности к повседневной эксплуатации».

Новый 911 GT3 получил еще больше гоночных технологий, чем предыдущее поколение модели. Его высокооборотистый атмосферный двигатель мощностью 368 кВт (500 л.с.) аналогичен силовой установке монокубковой модели 911 GT3 Cup. На старт трассы в горах Айфель вышла модель в полностью серийной комплектации, оснащенная системой управления задними колесами, семиступенчатой коробкой передач PDK и шинами Michelin Sport Cup 2 N1.

Заезду пилота-испытателя Porsche Ларса Керна сопутствовали идеальные погодные условия: температура воздуха составляла 8 градусов, а асфальта — 14 градусов. Рекордное время заднеприводного купе с допуском на дороги общего пользования было зафиксировано официально.

«Если вы можете быстро проехать Северную петлю, вы можете быстро проехать где угодно», — резюмировал Франк-Штеффен Валлизер.



