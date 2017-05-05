Российский авторынок в апреле вырос на 9% 16

Российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей, по предварительным данным, вырос в апреле 2017 года на 9% до примерно 132250 автомобилей, следует из расчетов указанной за прошлый месяц доли KIA Motors Rus.

Представительство корейской марки сообщило, что увеличило в прошлом месяце продажи в России до 16003 машин (+32,1%) и достигло рыночной доли 12,1%.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Mitsubishi в апреле реализовали 1270 автомобилей – на 9% больше, чем годом ранее. Компания «Хендэ Мотор СНГ» сообщила о продажах в апреле 13656 машин марки Hyundai, что соответствует росту на 11,9%.

В марте 2017 года российский рынок новых машин вырос, впервые с декабря 2016 года, на 9,4% до 137894 автомобилей, согласно данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Официальную статистику продаж за апрель АЕБ должен опубликовать на следующей неделе, пишет газета «Ведомости».

В январе-апреле 2017 года было продано 454 720 автомобилей, следует из опубликованной ранее статистики АЕБ и предварительных данных автопроизводителей. То есть за первые четыре месяца года российский рынок показал рост на 3,2%. По итогам I квартала 2017 года продажи выросли на 1%, в январе и феврале рынок падал на 5 и 4,1% год к году соответственно.

Продажи KIA за четыре месяца составили 53313 автомобилей (+18,5%), рыночная доля увеличилась до 11,7%. Реализация автомобилей Hyundai с начала года увеличилась на 5,3% до 43960 единиц. А вот Mitsubishi продала в январе-апреле 5523 машины, что на 11% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

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