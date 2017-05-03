В Москве начали эвакуировать потенциально опасные автомобили 76

Из центра столицы начали эвакуировать автомобили без государственных регистрационных знаков или с нечитаемыми номерами.

Данные меры связаны с новым регламентом, утвержденным антитеррористической комиссией Москвы. Об этом со ссылкой на Московскую административную дорожную инспекцию (МАДИ) сообщает агентство «Москва».

«За три дня первомайских праздников со столичных улиц на спецстоянки переместили 25 автомобилей со снятыми или нечитаемыми номерами. 2 мая с московских улиц переместили 22 автомобиля без номеров и с нечитаемыми номерами», — пояснил источник в МАДИ.

Автомобили, владельцев которых было невозможно идентифицировать, признали потенциально опасными, так как их можно использовать для совершения теракта. Машины эвакуировали из 400-метровой зоны близ центральных станций метрополитена, остановок общественного транспорта, крупных транспортных узлов и других мест массового скопления людей.

Все автомобили перемещены на специализированные стоянки, где их проверяют сотрудники правоохранительных органов. Владельцы эвакуированных машин могут вернуть транспортное средство, предоставив необходимые документы, подтверждающие право собственности.

На данный момент российские власти рассматривают возможность оснащения всех автомобильных регистрационных номеров радиометками. Нововведение позволит идентифицировать машину и ее владельца даже при нечитаемых номерах.

В 2016 г. Госавтоинспекция Татарстана провела первые испытания RFID-чипов, которые признали успешными. Тесты радиометок проводилось на окружной дороге в Казани. Во время эксперимента удалось идентифицировать до 98% всех номеров.

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