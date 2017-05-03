FAW Besturn X80. Ученик превзошел учителя. 13

На рынке появился новый среднеразмерный кроссовер от компании FAW

Когда на российский рынок выходит новый автомобиль, особенно от производителя, который занимался в нашей стране ранее только продажей грузовых автомобилей, волей-неволей обращаешь внимание на этот факт и стараешься приглядеться к событию и автомобилю повнимательнее.

Тем более, что производитель из Китая и презентовал он недавно кроссовер — первый легковой автомобиль, с которого, при удачном раскладе, должна начаться глобальная экспансия бренда в легковой сегмент российского рынка.

Имя этой компании — FAW, а кроссовер зовется FAW Besturn X80. И появление этого бренда на российском рынке легковых автомобилей достаточно символично. Начнем с того, что сама компания FAW (First Automobile Works — Первый Автомобильный Завод) появилась в 1953 году при активной поддержке советских специалистов с завода ЗИС (позднее — ЗИЛ). СССР начала активно оказывать помощь дружественному коммунистическому Китаю в строительстве собственной автомобильной промышленности. Уже в те годы Китай твердо нацелился на развитие промышленности и массовое строительство, поэтому необходимость в большом количестве грузовых машин была более чем оправдана. Первые грузовики, сошедшие с конвейеров завода FAW были точной копией ЗИС-150 и сослужили добрую службу в развитии китайской промышленности. Дальше — больше. Началось производство правительственного лимузина на основе советских разработок и пошло-поехало. На сегодняшний день FAW — фактически крупнейший автомобильный концерн Китая, выпускающий более 3 миллионов легковых автомобилей, грузовиков и спецтехники в год под разными брендами. Плюс несколько совместных предприятий FAW с мировыми производителями выпускают в Китае автомобили марок Audi, Volkswagen, Toyota, Lexus, Mazda и некоторые модели GM.

А знаменитого завода ЗИЛ, который фактически и положил начало китайскому автопрому уже нет и в помине.

До недавнего времени, бренд FAW был представлен в нашей стране только грузовой техникой, которую часто можно встретить на строительстве дорог, жилых кварталов и промышленных объектов. Однако в конце апреля прилетела и первая легковая ласточка. Точнее, среднеразмерный кроссовер — FAW Besturn X80. Придирчивый взгляд читателя наверняка найдет в экстерьере автомобиля немало общих черт с какими-нибудь известными мировыми брендами, например, Infinity, однако это уже далеко не новость (некоторые даже умудряются обвинять дизайнеров Mercedes и BMW во взаимном плагиате). Дело тут в другом — в первую очередь — в цене. Доступная на сегодняшний день на российском рынке комплектация Besturn X80 (средняя из трех) стоит 1.149.000 рублей. Учитывая то, что в пределах этой суммы из новых автомобилей в конкурентах только полноприводные Hyundai Creta, Renault Kaptur и китайские собратья вроде переднеприводного Chery Tiggo или Haval H6 — в сегменте появляется выбор.

Автомобиль собран на базе лицензионной платформы Mazda GG (она знакома многим по Mazda 6 первого поколения и Mazda CX-9). Спереди — двойные поперечные рычаги, сзади — классическая многорычажка. И передний привод. Пока только так. Вообще, памятуя о вполне неплохой управляемости японцев, можно предположить, что и X80 на их базе тоже будет вполне неплох на дороге.

Под капотом — атмосферный двухлитровый бензиновый двигатель FAW ЕТ3 (собственной разработки, по заявлению производителя), созданный на базе известного двигателя Mazda LF-DE, встречающегося на многих автомобилях Mazda, Ford и Volvo. Мощность 142 л/с, а заявленный расход в смешанном цикле — 8.2 литра на 100 км. Трансмиссия — шестиступенчатый автомат Aisin.

В интерьере все достаточно просто и лаконично, в уже привычных многим традициях — кнопки, «крутилки» магнитолы и климат-контроля, обычный монохромный экран по центру панели — никаких шикарных изысков. Пластик приборной панели и дверных карт издалека производит впечатление недорогого и жесткого, а вот сидения даже слегка удивляют — на редкость добротно «сбитые» и даже удобные для моих 192 сантиметров. Мультируль с управлением стереосистемой и круиз-контролем. Автоматический режим всех стеклоподъемников. Электронно-механический «ручник» (никаких рычагов) и, что удивительно — люк с электроприводом! Еще из приятностей — возможность подключения телефона через Bluetooth и USB-разъем. Из вспомогательных систем — ABS, ESP, EBD, TCS, система помощи при трогании на подъеме HSA, система помощи при экстренном торможении EBA и парктроники.

Фары — галогеновые, линзованные с диодными ходовыми огнями. Литые диски 17″ обуты в корейский Hankook.

Кстати, эту модель будут собирать на мощностях завода «Автотор» в Калининграде. Получается, сначала мы учили китайцев делать советские автомобили, а теперь китайцы нанимают нас собирать китайские автомобили. Что ж, время идет, все меняется…

Если коротко, то сам FAW на сегодняшний момент сдержанно оценивает свои шансы — наш рынок пока не настолько стабилен и предсказуем. Да и «соревнуется» он пока за лидерство в сегменте именно китайских автомобилей в нашей стране. Не претендуя на лавры Toyota или другого мирового гиганта. Ведь для полноценной работы на рынке предстоит еще сделать очень и очень много — развить дилерскую сеть, отладить сервис, расширить модельный ряд и так далее. на сегодняшний день уже работают 23 дилера марки, к концу года планируется увеличить это количество до 35. А уж чем их наполнить — у FAW достаточно обширный модельный ряд, так что проблем с этим точно не будет.

По итогу — на российском рынке появился еще один китайский игрок. Который не будет сидеть, сложа руки на одном месте, ожидая подачек или летной погоды. Наблюдая за ситуацией в сегменте эконом, можно сказать, что АвтоВАЗу есть у кого учиться, хотя, возможно, учиться чему-либо уже давно поздно. Выпустив две новые модели (Vesta и X-Ray), оказавшиеся для компании вполне неплохими, снова сесть и почивать на лаврах… В общем, свято место пусто не бывает. Учитывая тот факт, что китайцы еще пять-семь лет назад предлагали совсем непонятные автомобили, на которых ездили настоящие герои, а сегодня предлагают вполне крепкий эконом, с опциями, не снившимися нашим производителям, еще лет 10 пройдет и замахнутся они на корейцев и японцев, а там и до немцев руки могут дойти. Нет, это, конечно, невероятно, но вы сами посмотрите, какими темпами Китай овладевает технологиями мировых производителей, фактически скупая все, что продается. И только отсутствие богатого опыта производства и внедрения (а также собственных разработок) технологий, дает остальным производителям возможность быть впереди.

Сегмент китайских автомобилей на российском рынке все прибавляет и прибавляет в разнообразии. И, например, в регионах, эти автомобили скоро могут стать популярнее отечественных или подержанных иномарок.

А вы что думаете по этому поводу?



