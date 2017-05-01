Подлый Пит-стоп 864

В нашей стране накоплено огромное количество ненужного. Ненужного от того, что у нас накоплено на балконе, где хранится одна левая лыжа и один правый конек, и до ненужного во власти, стране, государственных учреждениях и институтах.

Мы доказали, что нам не по плечу иметь собственное Министерство культуры. Нам совершенно не нужно Министерство образования, которое чем-то занимается и приводит это все к уничтожению образования. Нам не нужно, в его нынешней ипостаси, Министерство здравоохранения. Нам не очень нужна Почта России, потому что понять, чем она занимается, лично у меня, не получилось.

Нам не нужна ГАИ, она полностью доказала свою несостоятельность, она абсолютно дискредитирована. Выяснилось, что практически все полномочия ГАИ могут быть перераспределены в пользу муниципальных органов, страховых компаний, а без многих других функций можно обойтись. И электронный разум в этом отношении сыграл с ними злую шутку. Потому что камера присматривает за нашим с вами поведением, гораздо лучше, чем заранее предвзятый инспектор.

Тем не менее, Министерство культуры мы почему-то оставляем, Министерство здравоохранения у нас почему-то будет. У нас есть еще совершенно фантастическое и оно останется Министерство экономического развития, то есть оно не экономика, оно развитие экономики. Хотя, что развивать на кладбище не очень понятно. А ГАИ не будет. Уже приняли решение, что расформируют после 2018 года.

Двигаясь к своему закономерному концу и прибывая в состоянии агонии, ГАИ получала последнее дыхание из категории легкой подпитки перед тем, как тебя выгонят. Их всех переименовали наравне с другими подразделениями МВД в полицейских и гаишники это единственные, кто поверили, что они действительно полицейские. Не только потому что у них наконец-то черные очки и большие машины, а потому что в силу своего примитивизма и схематичности понимания жизни, эти люди примерили на себя роли, и им очень понравилось, что они полицейские.

А раз полицейские, значит Голливуд, потому что образ полицейского формировали у нас всего лишь два неравноценных полюса это Дмитрий Анатольевич, который затевая реформу, приводит в качестве примера полицаев. То есть предателей, которые работали на фашистов и уничтожали партизан и местное население. И Голливуд. Голливуд сформировал более позитивный образ полицейского. Это такой очень бравый парень, который постоянно, если не стреляет, то куда-то носится, гоняет. Поскольку гаишники в этом отношении самые недоразвитые, они подобную кальку экстраполировали на себя и попытались вести себя подобным образом в работе.

У нас постоянно происходят очень резонансные события, но только ГАИ реагирует на них самым неожиданным образом. У нас стреляющие свадьбы ездят. Полномочий обычной полиции достаточно для решения вопроса со стреляющими свадьбами. Полномочий у любого абсолютно полицейского достаточно для того, чтобы открыть огонь по Ferarri, из которой стреляют. Достаточно у любого ППСника. Но ГАИ решила, что она в своем запятнанном мундире должна поискать честь, создав специальное подразделение по борьбе со стреляющими, свадьбами ровно через два года, как эта свадьба стала неактуальна. Но мы же полицейские!

И тогда мы берем машину скрытого патрулирования, сажаем туда инспектора ДПС, естественно доблестного, поскольку на него еще нужно обязательно армейский памперс на 12 часов работы, то мы усилим экипаж двумя ОМОНовцами, которые уж если что точно откроют огонь. Эти экипажи были созданы, это спецподразделение ринулось в город. Ему даже ставили какой-то план, ведь они должны свою результативность чем-то доказывать. Они гордо реяли буревестниками в транспортных потоках столицы. Результативность равно нулю. Стреляющие свадьбы закончились до них, не благодаря им, но подразделение было. Полицейское начальство рассказывало, сверкая очами сквозь оптику, что наконец-то они готовы. Те самые вызовы времени, о которых Дмитрий Анатольевич регулярно говорил. С оттяжкой в два года ГАИ решила на это ответить.

Был знаменитый на всю страну Мага, который проломил череп оперу на рынке, но при этом полицаи почему-то не создали специальное подразделение для борьбы с азербайджанцами на рынках, достаточно было обычных полномочий. Регулярно происходят стычки с полицией, она выполняет свои обязанности, иногда даже погибая. Но каждый раз по поводу подобного происшествия в обычной полиции ничего не происходит. Да, проверка, да разборки, иногда кого-то увольняют, иногда кого-то награждают. В ГАИ по каждому поводу обязательно с большим опозданием в год или два, доказывая свою полную стопроцентную несостоятельность, создается какое-нибудь спецподразделение, это обязательно нужно.

Мара Багдасарян стала героиней стритрейсерства и новостных лент, незаслуженно абсолютно, не имело смысла про нее говорить. Также, как и про Шамсуарова. Где-то там на задворках они есть и это их личное несчастье. Почему общество должно этим заниматься? Тогда, что общество будет экономикой заниматься? Общество будет заниматься вопросами ЖКХ? Выселением 600 тысяч семей на улицу в Санкт-Петербурге за недоимки вмененные им? А может системой Платон и дальнобойщиками, которых по заявлениям Дмитрия Анатольевича полтора человека? Нет, никто этим заниматься не будет. Мы будем заниматься Марой Багдасарян.

Гаишники реагируют с опозданием, но очень примитивно и схематично. Если есть Мара Багдасарян, то в ответ на нее за 7 миллионов рублей разработана компьютерная программа, внедренная на улицах Москвы под названием «Пит-стоп», о которой мы тоже многократно говорили на этой неделе, потому что система заявила себя наконец-то определенной результативностью.

Никто не заметил, что система «Пит-стоп» стартовала 27.10.2016 года, то есть полгода тому назад.

Мара Багдасарян похулиганила и для того, чтобы унять бабу проклятущую наконец-то создана система «Пит-стоп», которая гаишниками используется на всю катушку. Разговор нынешнего информационного поля по поводу «Пит-стопа»затеян благодаря 14 делам в судах, где лишение права управления состоялось, как факт. 14 водителей изобличены и стали пешеходами.

В чем суть системы «Пит-стоп»? В том, что эта тупая подлость ГАИ. Во-первых, тупая, во-вторых, подлость. (В данном случае это оценочное суждение).

Но я постараюсь чуть более подробно рассказать в чем именно суть. «Пит-стоп»- это комплекс фото-видео фиксации. Благодаря товарищу Плигину пятому и шестому созыву Думы, сформирована социальную группу людей из водителей, пораженная в гражданских правах, на кого не распространяется презумпция невиновности, касается это комплексов фото-видео фиксации. Если твоя машина попалась комплексам фото-видео фиксации, тогда штраф однозначный и ты можешь попытаться что-то доказать, но государство не будет доказывать твою вину, а ты свою невиновность можешь. Это лишение конституционного права презумпция невиновности.

Есть одно послабление. Если это самое страшное нарушение, например, превышение скорости на 700 км/ч, все равно штраф, не лишение. Если инспектор тебя на глазок вычислил, тогда лишение. А если комплекс фото-видео фиксации, не смотря на то, что ты поражен в гражданских правах, только штраф. Висит себе камера на столбе фиксирует превышение скорости обычно она передает данные кабинетному офицеру, который подмахивает неглядя бумаги и получаете письмо счастья.

Здесь способ обнаружения провинившегося водителя точно такой же — он едет быстро, система «Пит-стоп» это та же самая видеокамера просто с другой программой, которая фиксирует превышение скорости, но сигнал отправляет не кабинетному офицеру, а патрулю ДПС, и тогда полицейские бросаются в погоню и они долго-долго гонят этого супостата, они несутся за Марой Багдасарян или Шамсуаровым. Как именно дпсники гоняются за Шамсуаровым мы уже видели это позорище.

По закону, если комплекс фото-видео фиксации ловит нас за превышение скорости нам полагается только штраф и больше никаких здесь вариантов быть не может. Это прописано в Административном кодексе и в Правилах дорожного движения. Но под систему «Пит-стоп» у нас законность подменена целесообразностью, потому что та же самая камера отдает сигнал инспектору, он бросается в погоню и это почему-то считается нарушением, зафиксированным не комплексом видеокамер, а лично инспектором. Тогда тут же происходит подмена правовых понятий и инспектор выносит постановление, направляет материалы в суд и в суде вас лишают.

То есть система «Пит-стоп» это даже в нашем уклончивом обществе, абсолютное беззаконие и подмена понятий. Наконец-то она заработала. Наконец-то 14 человек лишены права управления, что абсолютно незаконно позволяет обжаловать им подобное решение судов, а судей отправить на мыло (оценочное суждение, не подумайте, что 282 статья). Гаишники лишний раз доказали, что ты с ними не делай, они вообще ничего не понимают, ни на что не способны.

И бравада полицейских, которые бросаются в погоню, приводит только к тому, с чем они якобы должны бороться, повышению аварийности и ухудшению безопасности. Потому что когда придурок пусть даже с мигалками носится за кем-то, он создает угрозу жизни советским гражданам, а не должен, потому что он стоит на страже закона. Какого закона? Где ГАИ, где закон? Где взаимодействие ГАИ и закона? Нет его.

Большое спасибо одному начальнику ГАИ курортного города, который запретил своим носится. Если мимо них проезжает водитель с превышением, палочкой махнул, не остановился — все, погони не будет. Жизнь граждан дороже.



