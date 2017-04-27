АО «Базальтовые проекты» и Московский Политех объявили конкурс 10

По условиям конкурса участникам предлагается разработать дизайн-проект деталей интерьера или экстерьера автомобиля KIA Ceed с применением композитных материалов на основе базальтового волокна.

К участию в конкурсе приглашаются команды студентов и/или выпускников технических, машиностроительных и автомобилестроительных факультетов вузов РФ.

Автомобильная промышленность постоянно развивается, совершенствуются применяемые в ней технологии и материалы. Использование композиционных материалов в аэрокосмическом и судостроительном сегменте стало давно нормой, на современном этапе развития производства композитов они стали доступны и для автомобильной промышленности.

Композиционные материалы на основе непрерывного базальтового волокна (НБВ) обладают огромным потенциалом для применения в автопроме, предлагая отличный набор свойств: коррозионную и химическую стойкость, высокие эксплуатационные температуры, диэлектричность и виброустойчивость, высокие демпфирующие показатели. Например, удельная прочность на разрыв НБВ выше прочности металла, но при этом удельная масса значительно меньше.

На основе ровингов, тканей, лент и шнуров из базальтоволокна создан широкий спектр композиционных материалов с необходимым набором конструкционных свойств и с применением ряда технологий: формования, штамповки, напыления, пултрузии.

Блеснуть конструкторскими и дизайнерскими талантами, приняв участие в I-м Студенческом конкурсе проектов модернизации автомобиля с использованием базальтокомпозитов «Базальт.Авто», предлагают Московский политехнический университет и АО «Базальтовые проекты ».

Конкурс пройдёт в несколько этапов: присланные проекты проходят рассмотрение экспертным жюри и проходят в финал, где команды получают возможность изготовить уменьшенный прототип детали с использованием оборудования и материалов, которые предоставляют организаторы конкурса.

На втором этапе жюри оценит выполненные прототипы и определит победителя и призёров конкурса, которые будут награждены ценными призами от организаторов и спонсоров. Команда, занявшее I место, сможет изготовить полномасштабное изделие из базальтовых композитных материалов при поддержке организаторов конкурса и представить свой проект на II Международном базальтовом форуме 16-17 ноября 2017 года.

Приём конкурсных заявок продлится с 10 мая по 10 июня, с подробностями можно ознакомиться на сайте организаторов .



