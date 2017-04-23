Тенденции вторичного рынка автомобилей 492

Сегрей Асланян: У нас в гостях Денис Мигаль и мой вопрос к нему, как к эксперту по вторичному рынку, чисто обывательский.

Я знаю, что продать машину на вторичном рынке это значит выйти один на один с профессионалами, которые меня обманут, это произойдет где-нибудь на помойке либо между гаражей, где меня стукнут по затылку большой тяжелой штуковиной. И мне в этой связи очень страшно, а в интернете тем более все обманут.

У меня есть хоть какой-то шанс выжить и не быть обманутым. У нас наконец-то Люберецкое братство либо «Зеленый угол» из Владивостока обрели признаки цивилизованности или этих оазисов нет по сию пору?

Денис Мигаль: Я услышал вопросов 10 минимум. Начнем с профессионалов, которые по голове ударят, это кто такие?

С. Асланян: Это автомобильные профессионалы, которые паленый Lexus с перебитыми номерами, он же гнилой литовский перевертыш. Естественно, меня ждет там очень сильное разочарование и легкий травматизм, а не автомобиль за мои деньги.

Д. Мигаль: Понял, да, если мы ждем перебитого Lexus и удара по голове, именно это и случится. Возвращаясь к одному из вопросов, которые я услышал: «Куда мне с ним идти». Я так понимаю с автомобилем.

С. Асланян: Да, есть же два сценария: «хочу купить» и «хочу продать». Это разные сценарии, хотя иногда они имеют точки пересечения.

Д. Мигаль: Куда мне с ним идти — это всегда вопрос добровольный. Сегодня возможностей очень много: частные объявления, автосалоны…

С. Асланян: И репортажи по телевизору, где нам показывают кинутых, у которых машину забрали, на ней куда-то уехали в горы, а мы бегаем за деньгами и судимся с теми, с кем судиться бесполезно. Это тоже есть.

Д. Мигаль: Да, поэтому выбор всегда за вами. Я рекомендую доверять профессионалам.

С. Асланян: Где они?

Д. Мигаль: Это те компании, которые специализируются исключительно на автомобилях с пробегом. Это не статус обязательно официального игрока или какой-то громкой вывески. Это именно специализация на автомобилях с пробегом.

А как понять, кто это такие, есть определенный критерий, который легко может выявить, профессионал ли это вторичного рынка или это очередной мошенник, который ударит тебя по голове. Все всегда просто и критерии оценки тоже максимально простые.

Первое — анализ самого игрока в разрезе сколько у него есть автомобилей. Если это площадочка, у которой 5-10 автомобилей за сеткой рабицей у метро желательно ближе к МКАДу, то, наверно, это вряд ли профессионал. А если это крупная компания, у которой несколько сотен или тысяч автомобилей, то, как правило, мы можем точно понять, что их цель не меня обмануть и увезти в лес, а все-таки строить бизнес, так как у них много денег в него инвестировано. Само по себе тысяча машин у тебя на складе не появится.

С. Асланян: Тот омертвленный капитал требует сатисфакции, поэтому вероятность того, что я получу наибольшую выгоду стремится к нулю. Им же нужно содержать эту площадку. Эти три абхазца, которые торгуют перебитыми Жигулями, они могут денег дать, а там могут и не дать и я сыграю ниже рынка.

Д. Мигаль: Все верно, тут надо разные параметры решать. Мы говорим о том, кому можно доверять, а потом вопрос в том, где можно денег больше получить. Эти дагестанцы, которые деньги дадут, тут вопрос очень простой: каких денег, дадут ли вообще и не догонят ли дальше и не заберут ли обратно.

Возвращаясь к профессиональному рынку, за который я всегда ратую, где все-таки выгоднее?

С. Асланян: Первый вопрос — это доверие.

Какие основания есть для того, чтобы доверять, по каким критериям это доверие должно быть выстроено?

Д. Мигаль: Первый — мы оцениваем бизнес, как таковой. Если он построен на базовых принципах, то есть большое количество машин, красивая, интересная, большая локация, это уже первая часть пирога.

Дальше смотрим на персонал. Если персонал неграмотный, необученный, невежественный, дело даже не в том, что это неприятно. Тут решается другая проблема, значит, мы не можем этим людям доверять.

Они могут продавать что-то, сами не зная что. Такое тоже случается. Вроде бы все классно, а кадры никакие, люди не знают, что делают. Это тоже тревожно.

Это не такая страшная проблема, как с дагестанцами, которые тебя догонят и что-то сделают. Тут проблема состоит в том, что ты должен понимать, выбор предстоит делать тебе. Они для тебя просто некая прослойка, которая представляет определенный ассортимент.

Если же мы видим более-менее квалифицированный персонал, то на любой автомобиль, представленный в цивилизованной компании мы в праве потребовать диагностику. Удостовериться в том, что автомобиль проверен технически. Дальше можем смотреть юридические аспекты и все остальное.

С. Асланян: И во всем этом я, блондинка, должна разбираться?

Д. Мигаль: Вы же взяли ручки, записываете, чтобы запомнить какие-то базовые вещи. Да, во всем разбираться нельзя, но надо четко понимать критерии.

Сколько раз к нам приходили клиенты, рассказывали, как их обманули, на один простой вопрос понимали ли они это, все говорили: «Да, мы чувствовали, понимали, что что-то здесь не так». Разбираться ни в чем не обязательно, но те критерии, которые я сказал, могут свидетельствовать о том, что вы пришли не в ту площадку, где вас точно хотят обмануть.

Возвращаясь к цене и ценности.

С. Асланян: Второй главный вопрос. Доверие мы в себе уже поселили, уговорили и заставили поверить этим людям. Теперь осталось поторговаться.

Д. Мигаль: Вернусь на шаг назад. Многие могут подумать выбор у «физика» всегда разнообразнее и выгоднее. Это тоже обман. Все «физики» бывают разными.

С. Асланян: За исключением бабушек, которые ездили в церковь на этой машине.

Д. Мигаль: Или один дедушка, который ездил всю жизнь, но он уже при смерти, поэтому не ездит на ней. Эти истории часто повторяются.

Что самое печальное в истории с физическими лицами при покупке у таковых автомобили, это отсутствие любой законодательной базы. Абсурдность ситуации состоит в том, что любой «физик» может обмануть любое другое физическое лицо абсолютно законно.

У вас нет никакого права де-юре прийти и любому «физику» сказать: «Ты мне продал плохую машину», — он скажет: «Извини, я такую купил, до свидания». Если мы говорим про покупку у юридического лица, то между вами стоит закон о защите прав потребителей, который исходя из опыта и судебной практики в 95% случаев всегда на стороне потребителя.

С. Асланян: В том случае, если это юридическое лицо честное, а не как те салоны, про которые нам показывают по телевизору.

Д. Мигаль: Если мы вернемся к тому, что мы уже некоторые факторы сумели увидеть, то есть большое наличие, мощный масштаб, то, как правило, такого рода автосалону гораздо сложней с вами судиться, чем вас удовлетворить. Понятно, что все пытаются, но 95% всегда на вашей стороне.

Если вдруг случилось, что крупный, большой, федеральный, московский крупнейший дилер или игрок вторичного рынка вас обманул, то

на вашей стороне всегда есть закон.

Поэтому для меня понятно, почему не стоит делать в пользу частных разовых сделок.

С. Асланян: Пешеход, помни: перед смертью ты был прав.

Д. Мигаль: Возвращаясь к выгоде. Выгода — вещь относительная. То, что вы сказали, у кого-то дешевле, у кого-то дороже, очень субъективно. На вторичном рынке все автомобили разные не только в цвете, комплектации, годе, а и в пробеге.

С. Асланян: Пробег у всех в районе 100.

Д. Мигаль: Туда же в честном пробеге, в правильной истории эксплуатации и в реальном техническом состоянии. Когда мы говорим о выгоде, мы должны четко понимать, что это для нас: просто цифра, не 500, а 600 или все-таки сочетание нормальных трезвых факторов соотношения цены и качества. Объективно говоря, не существует дешевых подарков, никто эти подарки делать не будет.

С. Асланян: Мне мама в детстве сказала, что я самый лучший. Почему мне подарка не будет?

Д. Мигаль: От мамы — пожалуйста. Мама всю жизнь дарила, раз так говорила.

С. Асланян: Я наконец-то стал взрослый, самостоятельны, поэтому сейчас я куплю себе иномарочку с небольшим пробегом в 200-300 тысяч.

Д. Мигаль: Но за подарком к маме, если у мамы нет иномарки, то надо идти на улицу и не надо подарков ждать.

С. Асланян: Они не в курсе, что я самый лучший?

Д. Мигаль: Надо попробовать объяснить, но все-таки лучше к маме за подарком.

С. Асланян: Люди в это верят, они приходят в салон: «Ну, уж я-то, уж со мной…».

Д. Мигаль: Да, с таким красивым не поступят безжалостно. Не надо ждать подарков. Чудеса менталитета наших граждан состоит в том, что они подарков ищут. Думают, что никто не нашел, а именно им сейчас в интернете свалится подарочек на голову. Нет такого и никогда не было.

Те, кто подарки получали, как правило, плакали. Поэтому цена-качество — ключевой критерий. Если ты блондинка и не понимаешь, о чем мы говорим, что такое цена-качество, тогда выбор не велик. Блондинкам вообще надо идти только к профессионалам, честно говорить, что они блондинки, но блондинки, у которых есть юристы, есть какая-то поддержка, друзья.

В любом случае надо идти к профессионалам. Мировой опыт говорит о том, что…

С. Асланян: Мировой опыт — это там, у нас здесь волки воют и медведи в роли прокурора.

Д. Мигаль: Все верно, но медведи рано или поздно учатся говорить, ходить и даже ходить по канатику. Поэтому любой рынок все равно цивилизуется и вторичный рынок не исключение.

С. Асланян: Уже произошло?

Д. Мигаль: Где-то, да.

С. Асланян: Очаги, там, где в районе МКАДа цивилизация еще как-то присутствует, там как раз это произошло. А дальше Кемерово лучше… то есть за колбасой лучше в Москву.

Д. Мигаль: Не совсем так. Современные тенденции говорят о том, что цивилизация может прийти в наш дом очень быстро, особенно с развитием интернет-технологий. Рынок цивилизуется, доверять кому-то придется, рассматривать частный рынок можно только в большом исключении.

Если ты специалист, далеко не блондинка, если очень разбираешься в автомобилях, в юридических аспектах, технических особенностях, тогда, пожалуйста. Тысячи объявлений — выбирай, находи поизощреннее, подешевле. Искать будешь долго и вряд ли найдешь, но попробуй.

А если ты считаешь, что автомобиль — средство передвижения, что есть другие дела в твоей жизни, не только покупка или продажа автомобиля, я бы рекомендовал доверять профессионалам.

Сегодня, если говорить про тенденции, хоть не весь бизнес это понимает, но те, кто с клиентами как-то взаимодействует и отслеживает индекс удовлетворенности клиентов, смотрят, куда клиент идет, какие выборы делает в пользу автосалона или какой-то компании, то нормальный, цивилизованный бизнес уже понимает, что банкет заказывает клиент. Если ты не удовлетворишь клиента, найдется тот, кто это сделает.

Вопрос очень простой и понятный. Современные тенденции этому очень сильно способствуют. Сегодня думать о том, что будет завтра, куда пойдут предпочтения клиентов: условно говоря, к дагестанцам или в цивилизованный рынок, то очевидно второе.

С. Асланян: Егор Гайдар ошибся, полагая, что рынок сам себя отрегулирует. А сейчас я слышу, что все-таки у него есть определенная тенденция к саморегуляции.

Д. Мигаль: Когда Егор Гайдар об этом говорил, это то же самое, что сейчас у нас идут боевые действия, а мы встали с лопатой и говорим: «Не надо воевать, давайте зароем и начнем огороды сажать», — нечаянно пуля угодила лихая в лоб. Вопрос когда говорить, что делать и что говорить. Говорить можно все, что угодно, а тенденции рыночные они таковы, к сожалению или к счастью.

С. Асланян: То есть рынок цивилизованный уже так или иначе сформировался и осталось научиться его распознавать для того, чтобы не быть обманутым и попасть именно в руки профессионалов, которые отличаются от физических лиц тем, что часть твоей работы уже сделали, проверив машину, почистив, приготовив машину, собрав документы и анамнез и ждут тебя не обременяя необходимостью самому в этом всерьез разбираться.

Д. Мигаль: Все хорошо, кроме слов «ждут тебя». Профессионалы явно не ждут, она что-то делают, чтобы ты к ним пришел. Добавлю, что не сформировался рынок, он формируется.

С. Асланян: Я-то думал, что наконец-то я выхожу один на дорогу, а здесь выясняется все то же самое.

Д. Мигаль: Рынок продолжает формироваться гигантскими шагами.

С. Асланян: Он выплеснулся за пределы Москвы?

Д. Мигаль: Конечно.

С. Асланян: То есть вторичный рынок приобрел цивилизованные черты в том числе и там, где, как нам кажется, люди не живут, за пределами МКАД.

Д. Мигаль: Да, они там живут.

С. Асланян: И даже ездят на машинах.

Д. Мигаль: Нам кажется, что они там живут еще и лучше, чем в Москве, как это не парадоксально. И на машинах ездить умеют, покупать их готовы и покупают.

С. Асланян: И даже продают.

Мечта нашего человека: «Наконец-то я 5 лет назад купил машину за 500 тысяч, отъездил, посмотрел, что происходит на рынке и теперь понимаю, я ее продам за миллион». Шанс есть?

Вторичный рынок же растет. Я смотрю статистику: первичный умер, официальные дилеры передохли, а здесь-то какое разнотравье. Уж я-то точно сыграю.

Д. Мигаль: Такие лозунги громкие. Сыграешь, если машина с минимальным пробегом и доллар стоит 23, а сейчас 60 рублей.

С. Асланян: У меня дрель есть.

Д. Мигаль: Конечно, скрутим или задом будем ездить, как многие думают, тогда пробег назад крутится.

С. Асланян: Многие на это очень рассчитывают и бензин в бак.

Д. Мигаль: И гаишники за углом за встречку тебя, сейчас же нельзя задом ездить, поэтому уже не работает технология.

С. Асланян: Вторичный рынок позволяет ли мне сыграть на том, что этот рост наконец-то сделает меня человеком состоятельным. Была дешевая машина, я ее втридорога продам. Рынок растет, а я везде постоянно читаю, что рост рынка — это хорошо. Это меня касается?

Д. Мигаль: Я думаю, нет. Если так рассуждать, то тебя мало, что касается.

Рынок растет, но это не фондовый рынок, он не может расти или падать. Бывает такое, что вы покупали год назад машину и через год вы продаете ее за те же деньги, а, может быть, немножко дороже. Но это все-таки не бизнес, а так называемая удача.

С чем это связано? Либо это то время, когда сильно скакнул доллар. В эквиваленте на доллар вы существенно теряете, а в эквиваленте на рубль вроде бы и неплохо, сильно не потеряли. Либо это может быть Toyota, которая не сильно дешевеет за год, два, даже три.

С. Асланян: Пока не угнали.

Д. Мигаль: Это второй момент. И в-третьих, если у нас раньше было так: купил новую машину, выехал из салона, она сразу 20, 30, 40% начала терять. Сейчас мы стремимся к западным тенденциям, что автомобиль теряет не только в состоянии «новый» и «б/у», а в сочетании года, пробега, истории эксплуатации. Если у вас автомобиль с хорошей историей, небольшим пробегом, он значительно теряет меньше, чем автомобиль, который с огромным пробегом.

С. Асланян: История не прозрачна, поэтому хорошая она или плохая мало, кто знает. Всегда хорошая.

Д. Мигаль: Профессионалы всегда точно знают. Мы, например, знаем точно, когда автомобиль приобретаем и в дальнейшем продаем, мы открыто об этом клиенту говорим.

Понятно, что не хитрые технологии скрутки пробега, конечно, очень замечательные. Но я надеюсь, с помощью меня в частности, мы активно с этим боремся, создаем законодательную инициативу, думаю, в ближайшие пару лет мы все-таки достучимся до наших органов власти, чтобы узаконить и внедрить уголовную ответственность за скрутку пробега. Эта нехитрая технология сегодня и отличает многих успешных продавцов, бизнесменов вторичного рынка от не очень. Те, кто не очень, те крутят.

С. Асланян: А вас слышат? Законодательство по какой-то причине на вас реагирует?

Д. Мигаль: Да, очень по разным причинам реагируют. Понимаете, тут дело не только в обмане, хотя это мошенничество, дело в том, что это небезопасно.

Купила блондинка автомобиль в ужаснейшем состоянии и поехала на нем по дорогам. Мало того, что у нее права не очень хорошо получены, водит не очень, а у нее еще машина технически не исправна. И такая автовладелица в кого-нибудь въезжает.

Тут нюансов очень много, много аспектов затрагивается в этой проблеме, в скрутке пробега. Поэтому это очень цивилизует рынок.

Найден самый главный механизм доказательной базы, как доказывать, что пробег скрученный или нет. Опять же онлайн технологии помогут нам в том числе.

Это глубокий вопрос, вопрос не на один час, очень глубоко мы в нем разобрались, активно эту позицию отстаиваем и будем отстаивать. Надеюсь, что в ближайшие годы победим эту грязь и в России каждая домовладелица, каждый автолюбитель, автовладелец будет знать, что крутить побег — очень опасно, потому что это уголовно наказуемо.

С. Асланян: Это «мы», прозвучавшее в разговоре, оно означает, что есть некое лобби цивилизованных продавцов вторичного рынка?

Д. Мигаль: Есть некая ассоциация профессиональных дилеров.

С. Асланян: Дилеров вообще или дилеров вторички?

Д. Мигаль: Российских дилеров в принципе.

С. Асланян: РОАД, которая некрологи выписывает с утра до ночи и раскачивая лодку уверяет Медведева, что в этом году передохнут оставшиеся.

Д. Мигаль: Ну, они не выписывают некрологи. Они, действительно, переживают за отрасль.

Я вхожу в совет РОАД с недавних пор и возглавляю комитет по автомобилям с пробегом, который по моей инициативе был создан, члены РОАД меня поддержали. Когда я говорю «мы», то подразумеваю в своем лице, в моей поддержке все профессиональное сообщество.

И в данном случаем мы активно двигаемся в этом вопросе. Проблема РОАДа со вторичным рынком была в одном — не было ни одного профессионала, кто в этом понимал. Все, что касается дилерского бизнеса, безусловно, это не те дохлые дилеры, о которых вы сказали. Это нормальные, цивилизованные игроки нового рынка.

По вторичным рынкам мы будем активно помогать. «Мы» — это уже моя команда, люди, которые работают уже больше 11 лет на вторичном рынке профессионально и цивилизованно. Мы эту проблему, я уверен, в ближайшие годы победим. Это тоже приблизит нас еще на одну ступеньку к цивилизации российского вторичного рынка.

С. Асланян: Вопросы. Анзор скептически пишет: «Лучше покупать у дага, чем у еврея в салоне втридорога за красивые слова».

Д. Мигаль: Да, вперед к дагам! У еврея красиво, супер. Вопрос хороший, это как рассуждать о том, чего никогда не было. Анзору, конечно, только к дагу.

А я бы рекомендовал Анзору приехать в красивый салон и посмотреть своими глазами, понять преимущества, выгоду, а потом уже делать выводы. Говорить можно сколько угодно, а можно один раз убедиться.

С. Асланян: Выскажу оценочное суждение. У РОАДа в действительности проблема всегда была только одна — там не было людей профессиональных. Наконец-то появились они, причем не с того фланга, с которого ждали, а по вторичному рынку. Но не является ли здесь на самом деле подсказка, вдруг все те, кто входит в вашу ассоциацию, они уже легализованы на сайте РОАД и там можно посмотреть, кто профессионал в этом бизнесе, чтобы идти туда.

Д. Мигаль: Нет, ни в коем случае. Статус официального дилера не дает статус профессионала вторичного рынка.

С. Асланян: Но ведь вы там организовались в некое лобби, может там уже есть эта подсказка?

Д. Мигаль: Никакого лобби нет, это всего лишь профессиональное сообщество, от лица которого я хочу выражать те или иные проблемы.

Если говорить про профессионалов вторичного рынка, то не многие те, кто входит в РОАД таковыми являются. Многие являются профессионалами нового дилерского бизнеса, а именно профессионалами вторичного рынка являются, к сожалению, не многие.

Это бизнес, который базируется на других критериях, по другим законам работает, другими инструментами управляется, регулируется. Тут РОАД не имеет никакого отношения именно к профессионалам вторичного рынка.

Это хорошая общественная организация, где собраны профессионалы автобизнеса, которым не все равно, что творится со вторичным рынком. Сегодня это один из инструментов для них, для дилеров, хотя мы тоже официальные дилеры, но для них это тоже считается одним из инструментов. Хотя это не инструмент, это другой бизнес по другим принципам, работающий по другим правилам.

С. Асланян: На вторичном рынке человек, как правило, пытается совершить сделку один раз. У него была машина, он ее продает либо у него ее не было и он покупает. И вторичный рынок, восприятию очень многих, — это не стратегическое направление твоего существования, когда ты понимаешь, что через 3 года и 5 пять лет будешь заниматься тем же самым. То есть купил машину, поезди, через 3 года ее продал, купил другую. Потом этот цикл у тебя продолжается.

Люди в большинстве случаев воспринимают это, как легкий ужас, который нужно пережить, например, продать свою машину кому-то.

Видно ли в людях, что они начинают вторичный рынок воспринимать уже не как разовую порчу, которую нужно пережить, или прививку врача. А как норму, где тоже, действительно, можно нормально существовать и спокойно покупать машину за машиной, заранее выстраивая партнерские отношения. И готов ли кто-нибудь эти партнерские отношения предлагать.

Д. Мигаль: Про партнерские отношения это касается не только вторичного рынка, но и первичного в том числе.

С. Асланян: С первичным все понятно. Он приколотил тебя гвоздями к дверям, потому что у тебя есть гарантия, обязательство у тебя перед дилером есть, а у дилеров перед тобой не всегда.

Д. Мигаль: Тут тоже вопрос не однозначный. Гарантия есть, у кого-то 2 года, у кого-то 5 лет. Все современные новые автомобили очень сильно похожи, все красивые, надежные, довольно качественные, поэтому тут тоже не все так однозначно. Приколотил ли — это вопрос второй.

С. Асланян: Люди в целом и рынок, готовы ли к долгосрочным отношениям?

Д. Мигаль: Вопрос в другом. Что случилось за последние лет 5-7?

Если раньше было модно покупать новую машину, потому что был огромный дутый мыльный пузырь. Мы все, условно все, зарабатывали относительно немалые деньги по уровню, если измерять это на доллар. То есть были такие дутые возможности и финансы, какие-то непонятные кредиты с нулевой процентной ставкой. Было модно покупать новую машину. Многие даже не задумывались, вытянут ли они на 3-5 лет кредит. Смогут ли, как его сосед, который и являлся таким трендом, купил себе новую Prado, ты весь обслюнявился и побежал за Prado тоже, хотя даже не посчитал свои доходы.

С. Асланян: Русский авось именно на этом и строится.

Д. Мигаль: И этот авось заканчивается, вместе с ним рынок сформировался. Объем рынка сегодня есть.

Раньше вторичный рынок был исключительно наполнен от иномарок, которые приезжали из каких-то стран, был не сформирован и была резкая грань между новыми и автомобилями с пробегом. Плюс мода, которая диктовала почему-то, что либо автомобиль нужно брать 3-летний в Германии либо новым, а все остальное не круто. Нигде в мире такого резкого перепада нет. Взять среднестатистического европейца, американца…

С. Асланян: Он в Германию точно не поедет.

Д. Мигаль: Люди не выбирают исходя из трендов. Кто может позволить себе новый автомобиль, для него это не является глобальной нагрузкой, он берет только новый, тут глупо сравнивать, что лучше: новый или б/у.

Ключевой критерий очень простой: нужно всегда брать соизмеримо со своими доходами. Если вы хотите ездить на дачу и вам нужен «паркетник» и есть определенный бюджет, берите в бюджет. Не надо никуда залезать, прыгать.

Чем хорош вторичный рынок? Он дает возможность удовлетворить по сути любую потребность потенциального покупателя. Бюджет, класс автомобиля — все, что угодно. И это очень важно. Сегодня такая возможность есть.

С. Асланян: Денис, спрогнозирую ближайших 5 лет.

Машины делаются все более одноразовыми.

Д. Мигаль: Неправда.

С. Асланян: И пока часть людей строит долгосрочный бизнес по вторичному рынку, производитель закладывает в нее заранее запрограммированный износ, чтобы ровно чрез 5 лет в полночь машина превратилась в тыкву.

Д. Мигаль: Это уже прошлое, вы, как голос из прошлого. Производитель закладывает… есть такие технологии и сегодня тот производитель, который такое закладывает, умрет очень быстро.

Возвращаясь к тенденциям, все уходит в интернет, много сейчас разговоров про беспилотное пилотирование, про каршеринги, уберизацию и все борьба за рынки, за глобальное производство. Тезис очень простой — машины через 5-7 лет будут 90% продаваться те, которые производятся на территории нашей страны. Современная тенденция говорит о том, что возить дороже, чем производить, возить дороже, чем любая надбавка коммерческая.

С. Асланян: Поэтому у нас будет всего три машины: Москвич, Запорожец и Жигули, которые одноразовыми были изначально.

Д. Мигаль: Нет, не совсем. У нас будут и те заводы, которые иностранные бренды сейчас производят, многие из них планируют увеличить свое производство.

Многие иностранные бренды очень сильно смешались по качеству, дизайну, юзабилити внутреннему, по ездовым характеристикам. Если условно баварцы стремятся к упрощению, 2-литровый мотор с 2-мя, 3-мя, 5-мя турбинами, а японцы наоборот стремятся к тому, чтобы их догнать по дизайну.

Я считаю, что очень глупо сейчас со стороны производителя думать о том, как твоя машина через 3 года на пробеге в 100 тысяч сломается. Выживут те производители, которые будут улучшать качество. Тренды поменялись. Если раньше мы думали только об одном, сейчас мы думаем о другом.

С. Асланян: Производителю очень важен первичный клиент, а не вторичный. Машина гарантийный срок нормально отработала, человек счастлив, он пошел, купил себе вторую машину. А первая ушла на вторичный рынок, где из-за ее ограниченного ресурса она стала обманкой. Человек ее купил, а она умерла.

Д. Мигаль: Ну, куда она умерла.

С. Асланян: Двигатель, трансмиссия…

Д. Мигаль: Такие подходы очень сильно отразятся и на производителе. Все эти истории, помните, Land Rover если едет, то едет в автосервис, куча таких штук про разные автомобили. Все производители, о которых так шутили, либо их уже нет на рынке, либо они существенно изменили качество.

Land Rover 90-х годов и Land Rover современный — это две разные машины. Ломается все, подчеркиваю.

С. Асланян: Пришла мощная Индия, Ратан Тата и наконец Land Rover. И оно стало по качеству гораздо лучше.

Д. Мигаль: Дело не в Индии.

С. Асланян: В деньгах.

Д. Мигаль: Дело не в деньгах, дело в тенденциях. Сегодня о качестве производитель думает так же. Безусловно хочется отжать потребителя один раз, чтобы он потом опять уходил в покупку нового автомобиля. Но, к сожалению, это не работает.

У любого рынка есть насыщение, есть доходы населения, которые не могут вырасти по интересам или желанию производителей. Рынок диктует свои правила и те производители, которые не думают о том, что будет с их машинами через 3-7 лет, они умрут. Это очень краткосрочная, одноразовая история.

С. Асланян: То есть вторичный рынок в этой связи абсолютно беспроигрышный, потому что он будет развиваться вне зависимости от того, как именно ведут себя автопроизводители. На смену одним слабакам, придут другие, более сильные, поэтому товар останется. И этот рынок должен быть максимально цивилизованным, у него тоже есть тенденция развития, которая в данный момент мы услышали от Дениса Мигаля .

Д. Мигаль: Последняя реплика о том, нужно ли строить долгосрочные отношения — нужно.

С. Асланян: А строит уже кто-то?

Д. Мигаль: Конечно. Бизнес строит и потребитель этого хочет. Сегодня это очень модно, строить отношения, возвращаться к потребителю, с него что-то требовать, что-то взамен получать.

Призыв общий ко всем покупателям, потребителям потенциальным — ищите свою компанию, которой вы доверяете и к которой будете ездить и строить долгосрочные отношения. Призыв к бизнесу — помните, что сегодня заказывает музыку потребитель. Если ваши бизнес-процессы, технологии бизнеса вам не позволяют это делать, то у вас бизнес скоро закроется, как те производители.



