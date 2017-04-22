Genesis поддержал юбилей Business FM
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Genesis поддержал юбилей Business FM
Апрель 22 13:45 2017

Премиальный автомобильный бренд Genesis выступил официальным партнером празднования 10-летия первой деловой радиостанции России Business FM.

Мероприятие состоялось 20 апреля в Центральном рынке Москвы при большом участии гостей – политиков, бизнесменов, медиа-менеджеров и завсегдатаев светских хроник.

Премиальный автомобильный бренд Genesis был представлен на торжестве моделями G90 и G80, доступными для покупки в России. Флагман марки Genesis G90 появился на российском рынке осенью 2016 года, а премиальный седан Genesis G80 – абсолютная новинка года, его российская презентация состоялась ровно месяц назад — 21 марта. На мероприятии в честь 10-летия Business FM автомобили украшали входную зону Центрального рынка Москвы – здания, построенного по индивидуальному проекту в классическом стиле XIX века и по праву считающегося настоящей архитектурной жемчужиной района Цветного бульвара.

Genesis G80

Гости вечеринки, в числе которых были главный редактор Forbes Николай Усков, креативный директор направления «Стиль» издательского дома «Коммерсантъ» и светская дама Наталья Лучанинова и другие, не оставили без внимания автомобили Genesis, отметив современный дизайн, сочетающий в себе изящество и мощь.

Николай Усков, Forbes

Николай Усков, Forbes

Наталья Лучанинова, «Коммерсантъ»

Наталья Лучанинова, «Коммерсантъ»


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