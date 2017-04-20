Автономный GPS маяк 23

GPS-маяки могут работать не только от штатной сети электропитания транспортного средства, но и автономно – от литий-ионных батареек. Время их автономной работы зависит от режима действия: чем чаще маяк выходит на связь, тем быстрее садятся батарейки.

Задача GPS-маяка – передавать данные о местоположении транспортного средства. Закладка является незаменимым прибором при поиске угнанного автомобиля. Она усиливает безопасность авто, за что и получила признание автолюбителей. Сегодня это устройство установлено в каждом третьем автомобиле.

Вся прелесть маяка заключается в том, что его очень сложно обнаружить. Он остается невидимым даже для серьезных сканирующих устройств, поскольку не создает помех для работы авто, не издает звуков, к нему не ведут провода, он имеет компактные размеры. Закладка – это отличное дополнение к противоугонному комплексу, установленному на транспортное средство, ведь с ним шансы найти угнанный автомобиль кратно возрастают.

Работает маяк просто. Его задача передавать координаты местонахождения в личный кабинет владельца. Передача данных осуществляется в режиме, заданном владельцем. Так, закладка может выходить на связь от одного до четырех раз в сутки, в зависимости от настроек.

Основные плюсы:

— определяет координаты с минимальной погрешностью в 2,5 метра;

— долгое время работает автономно;

— дает возможность наблюдать за местонахождением маяка в сети Интернет;

— регистрирует несанкционированное движение машины и передает эту информацию в личный кабинет владельца авто.

GPS-маяк Zudo Quiet

Ищете простой и надежный маячок? Советуем обратить внимание на GPS-маяк Zudo Quiet от отечественного производителя компании «Три точки».

Устройство имеет два режима работы. В «спящем» просыпается от одного до четырех раз в сутки и передает данные в удобный личный кабинет на сайте производителя. Также отследить местоположение объекта с маячком можно через приложения на Android и iOS. В режиме «угон» закладка определяет координаты онлайн, а путь автомобиля отображается в личном кабинете на карте.

Следует помнить, что в режиме «угон» устройство проработает не более 3-х суток. Если же прибор будет выходить на связь раз в сутки и работать в «спящем» режиме, то одного комплекта батареек хватит на 2 года, а то и больше.

Работает Zudo Quiet от встроенного сим-чипа. То есть необходимость обслуживать сим-карту, выбирать тарифный план и регулярно пополнять баланс отпадает. Приятный бонус – это еще и отсутствие абонентской платы – все расходы на передачу данных уже включены в стоимость оборудования.

Производитель уверен в качестве маяка, а потому дает гарантию в 3 года на свою продукцию. Что касается установки, то помощь профессионала вам не потребуется, вы вполне можете самостоятельно разместить маяк в салоне авто или в колесной арке.

Подведем итог. GPS-маяк Zudo Quiet не перегружен лишними функциями, имеет компактные размеры и стоит недорого. Пожалуй, один из лучших маяков своего класса.



