Volkswagen Transporter удостоен звания Green Van of the Year 2017 17

Специализированные издания VerkehrsRundschau и Trucker в 2017 году в очередной раз присудили Volkswagen Transporter победу в конкурсе на самый экологичный автомобиль Green Van of the Year.

Продуманное соотношение между полезной нагрузкой и грузовым пространством при низком расходе топлива и соответствие серийных образцов требованиям стандарта Евро-6 послужили убедительными аргументами для жюри. В группе фургонов с объёмом грузового пространства от 5,1 до 6,0 кубометров Transporter шестого поколения оказался самым экономичным и продемонстрировал самый низкий уровень выбросов по сравнению с конкурентами.

VerkehrsRundschau совместно со своим партнёром Trucker ежегодно награждают самые экологичные коммерческие автомобили. Журналы тестируют представителей различных классов по собственному регламенту на стандартизированном маршруте, который представляет собой сочетание отрезков, проходящих по городским улицам, автострадам и загородным трассам.

При этом для всех коммерческих автомобилей, участвующих в испытаниях, используется нормированная дополнительная нагрузка, что позволяет получить реалистичные результаты измерений. Наряду с расходом и выбросами учитываются также объём грузового пространства и фактическая полезная нагрузка (на основании рассчитанной снаряжённой массы автомобиля с полным баком, включая водителя).



