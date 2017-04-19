Infiniti представит концепт QX50 24

Infiniti представит концепт нового поколения среднеразмерного кроссовера премиум-класса для азиатского рынка на Шанхайском автосалоне.

Роланд Крюгер, Президент компании Infiniti:

«Мы рады представить наш новый концепт в самом быстрорастущем сегменте, здесь – на крупнейшем автомобильном рынке. Китайские покупатели высоко оценят достоинства QX50, в том числе его яркий дизайн, универсальность и передовые технологии. Отличительным признаком серийных моделей станет модернизированная система автономного вождения. На QX50 будет устанавливаться двигатель VC-Turbo с переменным коэффициентом сжатия».

QX50 является идейным продолжением концепта QX Sport Inspiration, представленного в 2016 году и демонстрирует новую концепцию дизайна автомобилей от Infiniti — «элегантная мощь». Сочетание мускулистых линий и плавных поверхностей передней части кузова олицетворяет динамичный и практичный кроссовер.

Органичные формы новой модели демонстрируют гармонию между дизайном экстерьера и интерьера. Сочетая прогрессивный облик и роскошные детали отделки, салон концепта QX50 отражает стремление Infiniti оспорить традиционные подходы к дизайну интерьеров автомобилей премиум-класса.

Новый концепт Infiniti — это следующий шаг компании в развитии технологий автономного вождения. При этом центральное место в концепции Infiniti в данной области занимает убежденность в том, что водитель должен полностью сохранять контроль над своим транспортным средством.

Кроме того, концепт QX50 демонстрирует потенциальные возможности новейшей системы Infiniti – VC-Turbo (Variable Compression Turbo), которая позволяет двигателю изменять степень сжатия, то есть подстраиваться под стиль езды и потребности водителя.



