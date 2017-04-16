XC60 нового поколения
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XC60 нового поколения
Апрель 16 17:00 2017

XC60 нового поколения приходит на смену самому продаваемому автомобилю за все время существования компании.

Volvo XC60 2017

Продажи кроссовера XC60 росли каждый год с момента его премьеры в 2008 году. Спустя 9 лет он прочно занял позицию самого продаваемого среднеразмерного кроссовера премиум-класса в Европе. Сегодня на XC60 приходится около 30 % всех продаж Volvo: из 1 000 000 автомобилей, выпущенных к этому месяцу, своих владельцев нашли уже 966 000.

«Volvo гордится своей историей. У нас позади 90 удивительных лет, но вполне может быть, что оставшиеся 10 лет до нашего векового юбилея станут самыми захватывающими за всю историю. Индустрия делает все более уверенные шаги в сторону автономного вождения, электрификации и сетевых технологий. Новый XC60 во многом воплощает в себе все эти тренды», — говорит Хокан Самуэльсон (Håkan Samuelsson), президент и генеральный директор Volvo Car Group.

Volvo XC60 2017

Новый XC60 — один из самых безопасных автомобилей в мире, оснащенный самыми современными технологиями. Например, новая функция предотвращения выезда на полосу встречного движения задействует автоматическое рулевое управление, чтобы минимизировать риск столкновения с автомобилем, движущимся навстречу.

Система полуавтономного вождения Pilot Assist, которая берет на себя функции рулевого управления, разгона и торможения на дорогах с четко различимой разметкой на скорости до 130 км/ч, доступна для нового XC60 в качестве опции.

Volvo XC60 2017

Запуск нового XC60 и постепенный выход модели на мировые рынки позволит Volvo установить новый рекорд продаж в 2017 году.


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1 комментарий

  1. Dmitriy Tsvetkov
    Апрель 16, 17:24 #1 Dmitriy Tsvetkov

    Все испортит какой-нибудь трёхцилиндровый 1,3 битурбо мощностью 323 лошадиные силы и ресурсом в 50000 км.

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