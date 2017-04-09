Хирото Йошизо стал победителем Lexus Design Award 2017 25

В Милане состоялась церемония награждения победителей конкурса Lexus Design Award 2017, в рамках которой Lexus International объявил обладателя главного приза — проект “Pixel”, созданный Хирото Йошизо, что стало кульминацией престижного международного мероприятия.

На конкурс Lexus Design Award 2017 было подано 1152 работы из 63 стран мира, созданные в рамках темы конкурса YET.

«Lexus Design Award всегда является срезом того, что в настоящее время волнует молодых дизайнеров, и того, какие задачи и возможности они считают наиболее важными с точки зрения дизайна. Качество и амбициозность работ, представленных на суд жюри в этом году, были поистине исключительными. Нам было очень сложно отобрать из поданных заявок сперва двенадцать финалистов, затем четырех победителей, которые представят полноразмерные прототипы своих проектов, и, наконец, обладателя Гран-при, но процесс обсуждения был оживленным и по-настоящему увлекательным»,

– заявила Элис Роусторн, член жюри Lexus Design Award 2017 и дизайн-обозреватель.

«Каждый из четырех победителей бросил вызов социальным проблемам — бедственному положению беженцев и бездомных, созданию комфортной среды для проживания человека, гармоничному слиянию ручного труда и передовых технологий, а также приобщению детей к созданию музыкальных инструментов и игре на них. Несмотря на то, что работы участников были созданы в рамках темы конкурса “YET”, каждая из них была самобытна, эклектична и по-своему уникальна».

Приз победителю вручил президент Lexus International Йосихиро Сава в ходе ежегодной выставки бренда на Неделе дизайна в Милане, в этом году проходящей под названием «LEXUS YET».

Победитель Хирото Йошизо — выпускник Университета искусств Мусасино. В настоящее время живет в Токио и занимается художественным оформлением и дизайном промышленных и коммерческих объектов. Йошизо задается целью передать идеи изменения, движения и времени в пространстве для создания дизайнерских проектов на основе современных и аналоговых подходов. В 2016 году он стал победителем Lexus Design Award по версии жюри с работой PLANTS-SKIN (Кожа растения).

PIXEL — это устройство, позволяющее забыть обо всем на свете, наблюдая за игрой света и тени. Особым образом скомпонованные стекла создают множество великолепных визуальных эффектов. Многократно отражаясь друг в друге, изображения преобразуются в квадраты, которые наблюдает зритель. Эта завораживающая игра света и тени, образующих ясные, чувственные формы, не оставит вас равнодушными.

Йошизо стремился так скомпоновать свет и тень, чтобы они переплетались между собой, в то же время сохраняя четкие границы и вызывая у зрителя чувство волнения. Благодаря этому возникает эффект переплетенных контрастов. Свет и тень, внутри и снаружи, с одной и с другой стороны — экран между двумя контрастами в одно и то же время разделяет, объединяет и преобразует эти два противоположных начала.

В рамках конкурса Lexus Design Award 2017 куратором проекта “PIXEL” Хирото Йошизо выступили Snarkitecture.

Конкурс, направленный на поиск идей, которые могли бы внести вклад в создание лучшего будущего, был учрежден Lexus в 2013 году. Сегодня бренд отмечает 5-летие этого международного конкурса в области дизайна, призванного поддержать молодых и талантливых дизайнеров по всему миру. Обладатель Гран-при конкурса был выбран жюри, в которое вошли всемирно известные дизайнеры, по результатам презентаций всех четырех финалистов, получивших возможность создать полноразмерные прототипы своих проектов, раскрывающих философию Lexus YET в оригинальном и инновационном виде.

Проект обладателя Гран-при конкурса будет демонстрироваться в павильоне выставки «LEXUS YET», которая проходит в музее La Triennale di Milano с 4 по 9 апреля в рамках Недели дизайна в Милане–2017. Помимо этого гости смогут познакомиться с работами одиннадцати участников, прошедшими в финал конкурса.



