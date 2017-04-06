Новое поколение Subaru Crosstrek покажут 12 апреля
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Новое поколение Subaru Crosstrek покажут 12 апреля
Апрель 06 12:01 2017

Новое поколение Subaru Crosstrek покажут 12 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.

Subaru Crosstrek 2017

Обновленный Crosstrek построен на базе новой платформы Subaru Global Platform, благодаря которой удалось добиться  значительного улучшения управляемости, комфорта и безопасности.

Subaru Crosstrek 2017

Новая платформа позволила увеличить жесткость кузова и шасси более чем на 70 % (до 100% на некоторые элементы, по сравнению с предыдущим поколением), добиться значительных изменений в системе подвески и более низкого центра тяжести.

Subaru Crosstrek 2017

Более острое рулевое управление дает водителю ощущение полного контроля над автомобилем.

Subaru Crosstrek 2017

Концепция дизайна Crosstrek носит название DYNAMIC X SOLID (Динамика и цельность). Принимая её за основу, автомобиль воплощает собой идею единства ощущений динамики, высокого качества и функциональности. Система управления вектором тяги (ATV), которая впервые появилась на моделях WRX и WRX STI, будет во всех комплектациях Crosstrek.

Subaru Crosstrek 2017

Для североамериканского рынка модель будет представлена в трех комплектациях: Base, Premium и Limited. Автомобили появятся в дилерских центрах США летом этого года.

Subaru Crosstrek 2017

Subaru Crosstrek 2017


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AMSRUS
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