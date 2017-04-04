АВТОВАЗ на выставке «Мир автомобиля» 59

АВТОВАЗ приглашает гостей XXVl Международной выставки «Мир автомобиля» посетить официальный стенд LADA.

Посетители экспозиции смогут ознакомится с концептуальным XCODE — автомобилем, демонстрирующим возможное развитие модельного ряда LADA и новой дизайнерской концепции, в основе которой лежит ИКС-стиль. Также гостям будут представлены Vesta и XRAY в комплектациях Luxe с двигателем 1,8 и AMT, Kalina в версии Cross и спортивные модификации – Kalina NFR и Kalina Rally.

На открытой площадке будет организована зона тест-драйва, где любой желающий сможет ближе познакомиться с автомобилями всего модельного ряда LADA.

6 апреля с 12.20 до 12.50 состоится презентация LADA на стенде бренда.

7 апреля – специальный день LADA, на протяжении которого пройдёт ряд мероприятий, посвященных бренду: презентация LADA Rally Cup, встреча Клуба любителей LADA 4×4, Автородео в исполнении тольяттинских каскадеров.

Автосалон проходит с 6 по 9 апреля в Санкт-Петербурге в «Петербургском спортивно-концертном комплексе».



