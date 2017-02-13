Volkswagen Passat B8 — это референсный автомобиль 2 180

Угадать какой нынче Passat стоит у Volkswagen на дворе практически невозможно.

Поутру приходят менеджеры, садятся за письменные столы и думают: «Что-то у нас давно не было обновления модельного ряда. Давайте провозгласим какую-нибудь ныне текущую модель абсолютной новинкой, безукоризненным элементом прогресса и технологий». Обычно, так рождается следующий Golf.

С Passat то же самое. Поколения этой модели обычно настолько похожи друг на друга, что одно поколение является продолжением другого. Помните как появился Passat B4? От B3 он ничем не отличался. Это был обычный рестайлинг.

Зато с тех пор принято, что если Volkswagen позволяет себе провозглашать посреди рабочей недели совершенно новую модель, то и всем остальным не зазорно.

По этому же пути идет Land Rover и когда он сделает Discovery 5, ему просто никто не поверит.

И у Ford Explorer не угадаешь какое поколение нынче на дворе.

Но с B8 все наконец-то однозначно. Это действительно новая машина на новой платформе. Она стартовала во всем мире осенью 2014 года, в 2015 году пришла в нашу страну, то есть машинка действительно свежая.

Чем хорош Passat? Volkswagen Passat вне зависимости от того, какого он поколения, какую цифру ему назначили — референсный автомобиль, точка отсчета для автомобилестроения.

Все, кто работает по миру в классе D, пытаются сделать себе Volkswagen Passat. У некоторых в результате получается Toyota Camry, Opel Insignia. Но именно эту точку отсчета они имели ввиду, в силу в том числе инженерных, предпочтений, не достигнув или уйдя в сторону.

И вот когда (у журналистов так бывает весьма часто) накатаешься вдоволь на разных других машинах, насмотришься на чудес, наудивляешься вдоволь, потом понимаешь — нужно все-таки минералочки, нужно как-то сполоснуть эти впечатления чем-нибудь живительным. Тогда, конечно, Volkswagen подходит как нельзя лучше, поскольку что Golf — точка отсчета, что Tiguan, что Touareg, ну, и естественно Passat.

Каждый в своем классе является примером для подражания. Переплюнуть удается не всегда, достигнуть тоже не у всех получается, копирование впрямую не приводит к результативности и B8 остается самостоятельным явлением, достойным разговора.

Огромная машина. Смотришь на нее, вроде ладненькая, без особой вычурности форм, но что-то в ней есть. Подходишь ближе — понимаешь, что она огромная. Смотришь на эмблему — видишь, что она широченная. Садишься внутрь — сколько ж там места.

По ногам задних пассажиров — это Skoda Superb. Спереди тоже можешь уместиться, вне зависимости от нажитых килограммов.

И все, что придумано для модели Passat, в большинстве случаев является ответом на вопрос «как правильно?». Какой правильный должен быть руль, мультимедийный прибор,педали, эргономика? Как на Passat.

В этой машине не всегда и не всем удается устроиться внутри так, чтобы было удобно. Но все те, кто садится за руль этой машины, никогда не имеют проблемы с восприятием внешних габаритов.

Любой человек: маленький, большой, низкий, высокий, толстый, какой угодно, с большим опытом, с маленьким… Сколько раз сажаешь совершенно постороннего, говоришь: «Прокатись-ка!», человек может не сразу сориентироваться в назначении тех или иных функциональных клавиш, но он точно не запутается в размерах.

Даже разворачиваясь где-то в узком пространстве без помощи видеокамер, (а видеокамер здесь по кругу натыкано очень много) он все равно не ошибется, осознавая где именно у него нос, хвост, правый борт, левый и проходит он или нет среди двух мусорных баков или двух КАМАЗов. Это та отточенная эргономика, которая многими до сих пор не достигнута.

Немцы — это люди, которые придумали обезьяну, вслед за ней и все остальное человечество и здесь они сработали совершенно точно. Понимая, что клиент будет разный, размер — разный, темперамент — разный. Это может оказаться американец, у которого совершенно иные предпочтения. Может оказаться стадо китайцев, у которых тоже совершенно иные представления и всем этим людям за рулем будет понятно, где кончаются границы его автомобиля.

Это огромное достижение. Подобная школа эргономики у Volvo, Ford и Mercedes. Mercedes, вне зависимости от чудовищности своей длины, так же понятен водителю, даже когда ты просто прыгнул за руль и уходя от погони задним ходом пытаешься проехать между двумя препятствиями. Ты точно поймешь, как проехать, чтобы не задеть.

Volkswagen, конечно, здесь является эталоном. Учитесь, копируйте и смотрите, как это сделано.

В Volkswagen, особенно, когда пересаживаешься в него сразу после Ford Explorer, чрезвычайно радует простота и внятность функций. Вот этот рычажок: как по-человечески он сделан. Это дворники, это омыватель лобового стекла, а эта кнопочка — климат. Ведь все понятно.

Есть, конечно, цифровая нагрузка, которая возложена на мультимедийный комплекс. Но основные функции, в том числе климатические, они здесь, они у тебя. Ты можешь нажать на кнопку и получить результат.

Двигателей на выбор целая гамма, но на нашем рынке самым мощным избран бензиновый 1.8 TSI в 180 лошадиных сил. Тот же самый мотор ставится, кстати, на топовую версию Skoda Octavia. Поэтому едут машины очень похоже. Благо платформы, двигатели и коробки у них одинаковые.

Это большой плюс для Skoda, которая в данном случае не хуже Passat, но при этом дешевле. То есть, если вы хотите получить все то же самое, что умеет Passat, можете взять Skoda и не проиграете.

Passat в чем выиграет? В качестве отделки, в четко обозначенной премиальности, которую название фирмы пока еще скрывает. А по сути уже понятно, что не будет никакой простоты, никаких упрощений материалов, все будет классно. Упругая панель из приятного пластика, замечательные сидения, в топовой комплектации — бежевый салон, даже бежевые ремни безопасности, алькантара с таким держаком, когда тебя не выплеснет вне зависимости от сложности виража.

И, конечно же в активе модели отменная безопасность. Ее слагаемые в том числе — отменно просчитанная кинематика подвески, выверенное послушание электрического рулевого управления, отлаженного настолько безупречно, что нет загадок. Ты понимаешь: вот здесь машина остановится, здесь ты повернешь.

Это очень удобно, потому что прогнозируемость поведения автомобиля — залог вашей безопасности. При том что и комфорт на ожидаемом уровне, когда четыре человека удобно сели, положив в багажник с электроприводом все, что угодно. Там огромное количество розеток, ключочков, возможностей по трансформации и внизу даже лежит запаска на литом диске с набором инструментов, поэтому в дальнюю дорогу вы готовы сразу, по умолчанию. И на ближних дистанциях никаких проблем не будет.

Какие есть нюансы в этой машине? Volkswagen точно знает, что он эталон, что все его копируют, поэтому он позволяет себе очень рискованный эксперимент из серии: «Ну, мы попробуем и если другие начнут это копировать, может быть к нам этот вброс вернется как мода. Тогда мы ее поддержим». Шикарная провокация.

И у нынешнего поколения Passat она реализована в виде виртуальной панели Active Info Display Прибор полностью нарисованный, нет ни одной настоящей стрелки. Перед водителем красивый телевизор, изображающий, если надо навигатор. Очень удобно, когда под носом навигатор, он дублируется справа на бороде, но еще и у тебя под носом.

Либо туда выводишь показания цифрового спидометра, либо тахометр и стрелочный спидометр — различные конфигурации. Но перед инженерами всегда стоит еще одна важная задача — побороться с бликами. Когда тебе через левое плечо заглядывает солнышко, в большинстве машин не видно ничего.

И в Volkswagen очень рискованно задали отрицательный наклон стекляшке. Если мы смотрим на прибор, обычно он у нас как будто на развернутой ладони лежит, а здесь — в обратную сторону. Только Volkswagen можно простить подобный эксперимент.

Зато блики они победили. Как бы ни слепило солнце, приборы не становятся настолько блеклыми, чтобы их не было видно. Все подсказки четко визуализируются. Но все равно это очень спорно.

Еще одно очень спорное решение — объединенная кнопка подогрева руля и водительского сидения. А если лапки у меня замерзли, а хвост не нуждается в подогреве? Э нет! Немцы изобрели обезьяну, немцам виднее, как ты должен подогреваться. Нажимаешь на кнопочку и тебя жарит там снизу и здесь вверху лапки у тебя начинают тихо оттаивать.

Теоретически в недрах дисплейной системы можно переназначить функционал. Но на практике вы до этого пункта не доберетесь. Трехтомник инструкции прочитаете — все равно не поймете, где это делается. Посему либо пользуемся, либо нет.

Практически все европейские фирмы готовы работать под заказ и дотошно обсуждать с клиентам конфигурацию автомобиля, его опции и оснащение. И когда клиент приходит в шоу-рум, обязательно заходит разговор о креслах. И у каждой фирмы в длинном перечне вариантов всегда есть несколько имен собственных, означающих варианты кресел. Какой-нибудь «спорт эдишен» или «актив что-нибудь». То есть собственные имена для сидений, особенно водительских, уже опробованы маркетологами.Но только у Passat B8 есть еще и именной шильдик. Ты садишься в кресло и на нем написано, что это ErgoComfort, это именное кресло, имеющее собственное имя. Ты садишься на табуретку, ты — Сергей Степанович, а она — ErgoComfort. Вы тут где-то даже на равных.

Но в машине стоимостью практически 2,5 миллиона почему-то механические регулировки. Угол наклона спинки и поясничный подпор электрифицированы, остальное — механика. С именным креслом из алькантары приятного бежевого цвета это абсолютно непостижимо.

Что имели ввиду инженеры VW, созидая подобное явление, понять невозможно. Но они явно копировали Mercedes. В Е-классе за 5 миллионов табуретка тоже ерзает с механическим приводом. Зачем — непонятно. Нелогично абсолютно. Дико неудобно.

Уже привыкаешь к тому, что твой статус поднят до уровня B8. Ты уже не кто-нибудь на каком-то там Volkswagen, ты уже на Volkswagen! И после этого ты садишься в роскошь, в шик, в великолепие, 180 лошадиных сил, наступил на педаль, выбрав режим «Спорт», улетел… а табуретка механическая.

И она, зараза, еще называется ErgoComfort. При этом по поясничному подпору ее недостаточно, как ни выкручивай в предел, а нет никакого поясничного подпора. Понятно, что нужно быть сутуловатым профессиональным водителем, чтобы в этом ErgoComfort с комфортом эргономично разместиться. У меня не получилось. Табуретка очень красивая, но неудобная.

Электроника любого автомобиля рассчитана на то, чтобы ABS, ESP, PBS работали во всех направлениях. Представьте себе, вы — блондинистая домохозяйка и вы сдаете задом, и вас страхует вся электроника. У B8 есть еще и 20 вариантов алгоритма парковки: она может стоять носом, задом. Машина умеет парковаться по наибольшему количеству алгоритмов изо всех современников.

Обута тестовая машина была в резину Michelin X-Ice — это нешипованная зимняя резина, аналог нашей летней Бл-85. Когда у меня были Жигули, я ездил на этой деревянной Бл-85 круглый год, прекрасно умел в управляемом заносе выполнять любые пируэты, понимая, что другого не дано. Кто ж в далеком СССР знал, что в мире изобрели зимнюю резину. Мы всегда ездили на летней и были готовы к неприятностям.

Michelin X-Ice идеален для хорошей сухой европейской зимы. При +10°C это великолепная зимняя резина. Как только снежок в 1 миллиметр — бесполезна. Вы даже на Passat не тронетесь, потому что у него электроника начинает сходить с ума, пытаясь заблокировать PBS, пытаясьь дернуться вперед. Зад стоит, машина не полноприводная, перед куда-то гребет. Очень сложно.

Я уже лет 15 как пересекаюсь с этой резиной на разных тестовых машинах, каждый раз это залет и проблемы. Входишь в поворот и у тебя есть шанс увидеть свои собственные стоп-сигналы.

Очень страшно. Резина скользкая до невозможности.

Я сажусь в B8, чуть-чуть сдаю задом, легко дергаю рулем и машина разворачивается в полицейском развороте. Блондинки обычно в этой ситуации начинают седеть. Домохозяйки — бледнеть, а обыватели в полном недоумении впадают в транс, переходящий в истерику.

Мало кто готов к тому, что современный автомобиль имеет алгоритм полицейского разворота. При чем на скорости 15 километров в час, на дико скользкой резине.

Passat даже не мяукнул электроникой. Он спокойно понимает, что если за руль садится полицейский, ему нужно быстро развернуться лицом к неприятностям, чтобы дать отпор преступности. Пожалуйста, полицейский разворот в алгоритм машины зашит. Электроника в этой ситуации ничего предпринимать не будет, особенно на такой паршивой резине, как Michelin X-Ice.

У нас на сайте выложен ролик о том, как я на площадке кручу пируэт. То есть я машину чуть тронул, чуть дал газку, чуть повернул руль и спокойненько кручу задним ходом кружочек, второй, третий, четвертый… просто пока не надоело.

Удивительная маневренность автомобиля. Не все оценят, но те, кто знает толк в полицейских разворотах, конечно же, аплодируют, понимая насколько это эстетично и красиво.

А когда передом едешь — машина упирается, электроника начинает отслеживать траекторию, начинает недоумевать, почему ты вдруг так резко крутишь руль, что с тобой нужно делать, какое колесо нужно тормозить и как нужно обрубить подачу, чтобы ты не уехал в соседний грузовик или Maybach. Здесь видно, что она полностью готова к помощи даже блондинке. Но к полицейскому развороту она не готова.

Но это скорей особенность, при чем она спровоцирована отвратительной резиной. Поэтому те, кто регулярно пытается сэкономить и купить породистую резину, утешая себя термином «липучка» и думает, что Michelin не самый дорогой и наверно поэтому достаточно хорош, X-Ice не берите. Подведет в самом неподходящем варианте.

Если не обращать внимания на эту резину, то прогнозируемость автомобиля, его эргономика и огромные габариты, прекрасно подчиненные человеческому пониманию границ — это действительно эталон. Ехать на Passat любой человек может без каких бы то ни было предварительных вопросов. Сел, нажал на кнопку старт бесключевого доступа, отрегулировал под себя механическое сидение в ста проекциях и спокойно поехал.

Музыку читает, навигатор показывает, климат работает, удобно. При чем удобно до того, что есть конвертер на 220, куча USB-разъемов, что сейчас ценится.

Получается, что в машине соблюден самый важный баланс. Есть все для того, чтобы нормально провести время в пробке, есть огромное количество электронных помощников, система MirrorLink, которая мой Samsung не подключила, но говорят, что некоторые успешно могут свой Apple сконнектить с машиной. Ты получаешь привычный дисплей, на котором все, что надо, вся твоя информация плюс голосовые подсказки.

И есть все для тех, кому нужен просто автомобиль. Пожалуйста, TSI и DSG7. Кстати, ведь боролись за ее ресурс, потихонечку, судя по всему, преуспели, потому что у машины есть небольшая заминка на старте именно ради спасения живучести сцеплений.

Но те, кто совмещает в себе две потребности — вам нужна и электроника и машина; нужны развлечения и нужно ехать — они получают все это в комплексе. Кому нужны только электронные чудеса — получат их в избытке. Кому нужна механика, понимание двигателя, коробки, руля, тормозов — они получат технически эталонный автомобиль. Сели и поехали.



