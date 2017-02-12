Футбол, бейсбол и пикапы. Чикаго продолжает удивлять 242

Toyota и Chevrolet представили на своих стендах автомобили, которые вообще не вписываются в концепцию автосалона в Чикаго.

Как мы знаем, спорт в США занимает одно из главных мест в жизни многих американцев буквально с самого детства. Школьные команды, команды колледжей, университетов — для многих спортсменов это дорога в большой спорт и на Олимпиаду или Чемпионаты мира. Естественно, национальными фаворитами являются бейсбол и американский футбол — чуть ли не единственные в мире виды спорта, в которых крутятся миллиарды долларов, на них ходят и их смотрят по ТВ десятки миллионов человек — и это все в пределах одной страны, за границами которой эти виды спорта особого распространения и популярности не получили.

А тут еще так сложилось, что местная бейсбольная команда Chicago Cubs одержала эпичную победу в мировой серии игр, и по этому поводу Чикаго гулял несколько дней. Два года назад Toyota подписала контракт с Chicago Cubs, став корпоративным спонсором команды. Так что, когда Cubs, наконец, разрушили многолетнее проклятие и выиграли World Series в прошлом году, Toyota выкупила огромный стенд, чтобы выставить пикап Tundra.

Уже через 48 часов после победы — первого выигранного Cubs Чемпионата с 1908 года — около 5 миллионов человек наблюдали за этой Toyota Tunda, следовавшей по Чикаго во главе парада вернувшейся с игры команды. Пикап был украшен наклейками «Официальный автомобиль Chicago Cubs» и вез в кузове 500-килограммовый трофей — кубок World Series.

«Все меняется со временем. Теперь мы всегда будем ассоциироваться со сказочной удачей», — сказал представитель Toyota, Курт МакАллистер.

Пикап абсолютно серийный. Единственное — инженерам пришлось доработать подвеску, чтобы перевозить тяжелый и большой трофей, да соорудить крепления для него в кузове. Кубок состоит из трех частей и для его сборки требуется 45 минут.

В другом углу павильона автосалона сверкал Chevrolet 3500, доработанный страховой компанией State Farm, превратившей большой пикап в настоящий дом на колесах.

Пикап разрезали пополам, удлинили карданный вал на 3 метра и усилили раму. В итоге получился 10-метровый кемпер, высотой 3.7 метра и шириной 2.5 метра. При этом он зарегистрирован в Департаменте Транспорта (привет новому Техрегламенту), соответственно, может передвигаться по дорогам общего пользования.

Зачем все эти заморочки? Чтобы продемонстрировать возможность объединить дом и автострахование. Именно для этого страховая компания State Farm построила пикап с домом посередине. Он является единственным в своем роде, на его создание ушел месяц и около $500.000.

Внутри красавца удобные кресла и диваны, большой телевизор и камин.

Он путешествовал по всей Америке во время сезона NFL (Национально Футбольной Лиги американского футбола), присутствуя на каждой игре Лиги. Когда сезон закончился и команды разъехались на каникулы, пикап решили показать на автосалоне в Чикаго. А дальше он переедет на автосалон в Кливленде.