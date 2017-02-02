Казалось бы — что не так? 144

Все электронные помощники современного автомобиля работают вне зависимости от направления движения.

Это означает, что ABS и ESP не дремлют, даже при движении задним ходом. И чтобы полагаться на электронную помощь круглый год, на зиму достаточно купить зимнюю резину. Остальное автомобиль сделает сам.

Но есть пара нюансов.

Первый: нешипованная резина Michelin X-Ice. Это ностальгический аналог советской летней резины Бл-85. X-Ice всех поколений идеально подходит для лета и никак не годится для снега. Шина неплохо работает на чистом асфальте и беспомощна на заснеженной стоянке супермаркета.

Второй: VW Passat B8. Его электроника позволяет крутить полицейские развороты и чертить круги задним ходом. Алгоритм просчитан таким образом, чтобы работники полиции всегда имели шанс стремительно изменить направление, вступая в схватку с преступностью. Поскольку у VW Passat B8 вместо механического ручника электрический стояночный тормоз, крутиться вокруг задней оси придется за счет газа и руля. Электроника позволяет куролесить на самых малых скоростях.

Достаточно лишь тронуться на скользкой резине Michelin X-Ice и качнуть рулем, как при 15км/ч машина начинает демонстрировать цирковые траектории, изумляя преступников и доводя до истерического испуга неподготовленных водителей.

Смелая задумка инженеров! Весьма полезная при выполнении специальных заданий. Да и обыватель останется доволен. Бодрость и адреналин ему приготовлены даже в самой незатейливой ситуации.



