Двуликий Янус или как мошенники обманывают Uber 2

Сервис Uber уже давно привлекает внимание мошенников. Так, взломанные аккаунты Uber пользуются неплохим спросом в даркнете, а потом удивленные пользователи видят, как с их счетов списываются средства за поездки, совершенные на другом конце света, где они никогда не были.

Журналисты Vice Motherboard утверждают , что в их распоряжении оказался интересный гайд, авторы которого берутся научить всех желающих обманывать Uber еще более изощренно. По информации журналистов и судя по отзывам на торговой площадке AlphaBay, описанный в руководстве способ работал в прошлом году и, возможно, работает до сих пор.

Для начала скамеру нужно вооружиться VPN и прокси, чтобы создать водительский аккаунт в Uber, воспользовавшись для этого так называемыми «fullz». Так называют чужую личность, исчерпывающая информация о которой приобретается в даркнете за $10-15. Как правило, в эту цену входят имя и фамилия жертвы, физический адрес, номер социального страхования, данные о водительских правах, контактная информация и так далее. Полный пакет. Стоит сказать, что выбирать фальшивую личность придется внимательно, так как жертва должна владеть подходящей для работы с Uber машиной (к примеру, автомобиль должен иметь четыре двери).

Скачав приложение Uber на смартфон, нужно присовокупить к аккаунту фальшивые документы, вроде страховки на автомобиль и ПТС. Мошенники уверяют, что подделать такие бумаги – не проблема, в сети легко находятся все нужные шаблоны и формы. В худшем случае фальшивые документы можно заказать у «профессионалов» в даркнете.

Следующий шаг предполагает использование социальной инженерии. Дело в том, что с новым водителем свяжутся представители Uber, проведут небольшое собеседование, проверят бэкграунд и даже могут попросить об очной встрече. Однако встречаться с представителями сервиса вовсе не обязательно. Авторы руководства рекомендуют спокойно пропустить назначенное собеседование, а затем позвонить в Uber и сообщить, что встреча состоялась, но данные о ней «еще не отображаются в системе». «В 95% случаев они поверят вам и немедленно присвоят статус водителя», — пишут мошенники.

Дальнейшая часть, пожалуй, является самой сложной. Скамеру понадобится второй смартфон, на который, наряду с «водительским» смартфоном, нужно установить GPS спуфер. Авторы руководства пишут, что также можно обойтись и эмулятором на ноутбуке. Затем, используя взломанные пользовательские аккаунты Uber, мошенник может притвориться одновременно водителем и пассажиром, с помощью спуфера подделывая координаты обоих устройств и имитируя поездки. Примерно через две недели такой «деятельности» Uber переведет заработанные скамером средства на его банковский аккаунт. Как не трудно догадаться, аккаунт тоже должен быть зарегистрирован на фальшивую или украденную личность.

«Платежи приходят довольно медленно и фактическая “работа” может быть достаточно утомительной, но оно того стоит», — пишет в даркнете неназванный пользователь.

Журналисты сообщают, что судя по отзывам, методика работала довольно долгое время, но потом Uber в очередной раз усилил меры безопасности, и не совсем ясно, актуальны ли подобные мошеннические схемы сейчас. Представитель Uber дал журналистам следующий комментарий:

«Большинство таких мошенников не получают оплату. Системы обнаружения Uber следят за активностью аккаунта все время, а не только в момент его создания. Если вы создадите фальшивый аккаунт и осуществите ряд фальшивых поездок, это еще не значит, что вам заплатят».



