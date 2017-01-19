Российские цены на новый BMW 5 Серии 121

С января 2017 года доступен для заказа абсолютно новый BMW 5 серии.

Седьмое поколение самого успешного седана бизнес-класса в линейке BMW будет представлено в России тремя бензиновыми (BMW 530i, BMW 530i xDrive, BMW 540i xDrive) и тремя дизельными модификациями (BMW 520d, BMW 520d xDrive, BMW 530d xDrive), а также топовым спортивным вариантом BMW M550i xDrive. Рекомендованные розничные цены на базовые комплектации — 2 760 000 — 5 100 000 рублей.

Модель BMW 520d оснащена четырехцилиндровым дизельным двигателем мощностью 140 кВт/190 л.с. и максимальным крутящим моментом в 400 Нм. Средний расход топлива BMW 520d с 8-ступенчатой АКПП Steptronic – 4,8 л/100 км, разгон до 100 км/ч занимает всего 7,5с. А новая входная модель 520d xDrive с интеллектуальном полным приводом, не доступная раннее, расходует 5,2 л/100 км и разгоняется до 100 км/ч за 7,6с.

Преимущества в динамике и топливной экономичности предлагает также новый BMW 530d xDrive — спринт с места до 100 км/ч он выполняет всего за 5,4 секунды, при этом средний расход топлива такого седана составляет 5,6 л/100 км.

Со старта продаж к заказу доступна также новая модель в линейке M Performance — M550i xDrive, восьмицилиндровый V-образный двигатель которого развивает 340 кВт/462 л.с. мощности и 650 Нм крутящего момента. На разгон с места до 100 км/ч этот спортивный полноприводный бизнес-седан затрачивает ровно 4,0 секунды.

Еще один шаг к безопасному и автономному вождению.

Все без исключения модификации нового BMW 5 серии отвечают самым высоким требованиям безопасности и автоматизации вождения. Новинка опционально оснащается системами предупреждения о наличии транспорта, движущегося в поперечном направлении, системой предупреждения при перестроении, которая создает предупредительные вибрации на руле и предотвращает столкновение с приближающимся транспортом. Активный круиз-контроль и ассистент удержания на полосе претерпели ряд изменений и были дополнены новыми функциями. Они предусматривают возможность установки ограничения максимальной скорости с корректировкой +/- 15 км/ч. В диапазоне от 0 до 210 км/ч автомобиль помогает водителю поддерживать дистанцию, разгоняться, тормозить и двигаться в своей полосе.

Более тесное взаимодействие между водителем, автомобилем и окружающей средой.

С наступлением новой автомобильной эры всецелая интеграция трех основных элементов поездки – водителя, автомобиля и окружающей среды – неизбежна. Представленные на новом BMW 5 серии специальные опции, сервисы и приложения BMW ConnectedDrive обеспечивают дополнительный комфорт и экономию времени. Например, система просчитывает маршрут поездки, используя информацию о дорожной ситуации, а также предлагает альтернативные варианты объезда.



