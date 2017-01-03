«Лады» подорожали 158

Хотя в сентябре 2016 года президент АвтоВАЗа Николя Мор заявил, что компания не собирается повышать цены на автомобили «Лада» при прогнозируемости курса доллара, с 1 января текущего года цены все же изменились в сторону увеличения.

Самое ощутимое подорожание — у универсала «Лада Ларгус Кросс». Начальная его версия выросла в цене на 20,7 тысяч рублей и теперь стоимость составляет 674 900 рублей. Дороже стала и «Лада Веста»: сегодня базовый седан обойдется в 545 900 рублей вместо прежних 529 000 рублей. По 15 и 12 тысяч соответственно прибавили к цене «Лада 4х4 Урбан» и «Лада Калина Кросс». Стали дороже на 10–11 тысяч рублей «Приора», «XRAY» и «4х4». Меньше подорожали «Лада Калина», «Гранта» и «Ларгус» — на 4–6 тысяч рублей больше. А наименее ощутимую прибавку к цене почувствуют покупателя фургона «Лада Ларгус»: авто подорожало всего на 2,4 тысячи рублей.



