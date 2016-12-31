Прогноз российского автомобильного рынка в 2017 году 11

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ », по итогам 2016 года в России будет продано более 1,3 млн новых легковых автомобилей. Таким образом, падение рынка по итогам нынешнего года может составить 12%. Отметим, что это практически соответствует тому прогнозу, который наше агентство давало год назад.

Что касается 2017 года, то мы традиционно представляем его в трех сценариях, каждый из которых имеет привязку к цене на нефть, являющейся одним из определяющих факторов развития российской экономики, от которой в свою очередь зависит и авторынок. При этом сам рынок также будет находиться под воздействием программ господдержки (льготное автокредитование, программа обновления парка). Кроме этого, может сказаться и так называемый отложенный спрос.

По оптимистическому сценарию развития (при среднегодовой цене нефти в 60 долларов за баррель) в следующем году автомобильный рынок может вырасти на 20% и достичь 1,6 млн единиц, что, впрочем, даже не дотягивает до уровня 2010 года.

При развитии ситуации по пессимистическому сценарию (цена на нефть – 40 долларов за баррель) – объем рынка новых легковых автомобилей может сохраниться приблизительно на уровне 2016 года (1,3 млн шт.). Как итог, рынок может достичь своего «дна».

Но наиболее вероятным мы считаем средний сценарий (при цене на нефть в 50 долларов за баррель), согласно которому продажи автомобилей в 2017 году могут вырасти на 10% до уровня 1,45 млн единиц.



