Volvo установит Skype 0

Автопроизводитель Volvo Cars анонсировал появление Skype for Business в своих новых моделях 90-ой серии. Это приложение от Microsoft позволит клиентам Volvo использовать в своих автомобилях конференцсвязь. Volvo стал первым глобальным автопроизводителем, который предлагает своим клиентам такой инструмент.

Приложение Skype for Business активно используется миллионами людей для работы во всем мире. В новых Volvo 90-ой серии (XC90, S90, V90) пользователи смогут просматривать информацию о запланированных встречах и сведениях об участниках, принимать участие в совместных дискуссиях, используя большой центральный дисплей. Для входа в систему достаточно коснуться кнопки на экране большого центрального дисплея.

Сотрудничество Volvo с Microsoft также включает использование в автомобилях Volvo персонального ассистента Microsoft Cortana: функции распознавания голоса и контекстуальные подсказки помогают пользователям в обычной жизни, прогнозируя их намерения и пожелания.



