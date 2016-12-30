В России может появиться единый реестр автомобилей инвалидов 26

В России может появиться единый реестр автомобилей инвалидов, сообщает КоммерсантЪ со ссылкой на председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

«Должен быть реестр автомобилей инвалидов I и II групп, а также детей-инвалидов. За неправомерное использование знака ‘Инвалид’ на авто уже предусмотрено наказание, — пояснил господин Нилов. — Ограничение свободной продажи этих наклеек ничего не изменит — инвалиды смогут покупать несколько наклеек, а потом передавать их».

Напомним, в настоящее время часть 2 статьи 12.4 КоАП РФ предусматривает штраф в 5 тыс. руб. за незаконное использование знака «Инвалид». Ранее было предложено изъять подобные наклейки из свободной продажи и выдавать их конкретным автовладельцам.



