В России может появиться единый реестр автомобилей инвалидов
26

В России может появиться единый реестр автомобилей инвалидов
Декабрь 30 20:10 2016

В России может появиться единый реестр автомобилей инвалидов, сообщает КоммерсантЪ со ссылкой на председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

«Должен быть реестр автомобилей инвалидов I и II групп, а также детей-инвалидов. За неправомерное использование знака ‘Инвалид’ на авто уже предусмотрено наказание, — пояснил господин Нилов. — Ограничение свободной продажи этих наклеек ничего не изменит — инвалиды смогут покупать несколько наклеек, а потом передавать их».

Опознавательный знак на автомобиль инвалида

Напомним, в настоящее время часть 2 статьи 12.4 КоАП РФ предусматривает штраф в 5 тыс. руб. за незаконное использование знака «Инвалид». Ранее было предложено изъять подобные наклейки из свободной продажи и выдавать их конкретным автовладельцам.


На тему:

  Article "tagged" as:
инвалид
  Категории:
Новостислайдер
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

789 лошадей под капотом

789 лошадей под капотом 1

Электрическая Lada Vesta EV появится в продаже через 2 года

Электрическая Lada Vesta EV появится в продаже через 2 года 0

Во время презентации Volkswagen в Женеве произошел инцидент

Во время презентации Volkswagen в Женеве произошел инцидент 2

Напишите комментарий

2 комментария

  1. Алексей Лукьянов
    Декабрь 30, 20:13 #1 Алексей Лукьянов

    Хлебом не корми, дай реестр составить! Совсем работать не хотят.

  2. Vladimir Larin
    Декабрь 30, 20:34 #2 Vladimir Larin

    Устанете разрешения получать! Из трех миллионов авто в Москве резидентное разрешение имеют 65000 всего! Так и из десяти тысяч инвалидов водителей разрешений буде выдано всего 2 👆

Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.