«АвтоВАЗ» отчитался о рекордных продажах LADA Xray в 2016 году
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«АвтоВАЗ» отчитался о рекордных продажах LADA Xray в 2016 году
Декабрь 29 18:00 2016

Реализация отечественного кроссовера LADA Xray на автомобильном рынке России в 2016 году почти достигли отметки 20 тысяч единиц, сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на пресс-службу компании «АвтоВАЗ».

«АвтоВАЗ», отметивший в июле 50-летний юбилей, подвел итоги года. Согласно сообщению компании, уходящий год стал для компании продуктивным, за счет успешных продаж автомобилей LADA Vesta и Xray.

Lada Xray

Компактный кроссовер LADA Xray вышел на рынок в феврале. «К концу года было продано около 20 тысяч LADA Xray», — говорится в сообщении «АвтоВАЗа».

По данным компании, за текущий год новая модель получила несколько востребованных дополнений. К примеру, мотор 1,8 литра дополнительно к трансмиссии АМТ получил механическую коробку передач.


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AMSRUS
AMSRUS

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