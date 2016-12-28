Разбейте его еще раз!
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Разбейте его еще раз!
Декабрь 28 14:10 2016

Итоги независимого краш-текста обновленного UAZ Patriot, проведенного российскими журналистами, не удовлетворили УАЗ, и стороны договорились разбить внедорожник повторно, сообщает Газета.ру.

Представители УАЗа заявили, что в ходе доработки в немецкой лаборатории фирмы Takata автомобиль прошел несколько краш-тестов, результаты которых были более позитивными, поэтому в результатах краш-теста журналистов имеются сомнения.

UAZ Patriot 2015

Производитель считает, что последствия удара оказались хуже из-за того, что опорная плита, к которой крепится сминаемый барьер, слишком сильно выступает над верхней поверхностью самого барьера, и, продавив его, Patriot мог получить более серьезные повреждения. Журналисты посчитали претензии обоснованными, так как существует норма, ограничивающая выступ опорной плиты на уровне 75 мм.

По договоренности сторон в ближайшее время работники Дмитровского полигона изменят размеры опорной плиты деформируемого барьера, и краш-тест будет проведен повторно в условиях, аналогичных отладочным испытаниям Patriot.


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  Article "tagged" as:
краш-тестУАЗ Патриот
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AMSRUS
AMSRUS

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