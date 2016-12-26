Сбежавший в Череповце конь повредил санями восемь автомобилей
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Сбежавший в Череповце конь повредил санями восемь автомобилей
Декабрь 26 16:00 2016

В Череповце запряженный в сани конь сбежал с ипподрома и повредил восемь автомобилей. Об этом сообщает Лента.ру.

Заявление о поврежденных машинах, припаркованных во дворе одного из домов на улице Остинской, поступило в полицию вечером 25 декабря. На место прибыли сотрудники патрульной службы, которые установили, что виноват в произошедшем сбежавший конь.

«Никто из людей во время этого ЧП, к счастью, не пострадал, а сани сами отцепились после очередного столкновения с автомобилем», — рассказали в пресс-службе управления МВД по Вологодской области.

Там также отметили, что животное вскоре удалось поймать.


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AMSRUS
AMSRUS

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1 комментарий

  1. Eduard Shilgevorkian-Minasian
    Декабрь 26, 16:09 #1 Eduard Shilgevorkian-Minasian

    От пьяного деда мороза бежал??

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