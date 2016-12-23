Завод Ford Sollers в Елабуге. Производственный репортаж 75

Пару недель назад меня пригласили в Татарстан, на запуск нового Ford Kuga. Очень нехарактерная для меня роль, к тому же жанр «производственный репортаж» для меня абсолютно чужд и непривычен. Совершенно не представляю законов жанра, т.к. никогда не читаю подобные материалы, так что я просто снимал все, что мне лично было интересно, надеюсь и вам будет не скучно. Поехали!

Оговорюсь, это не первый автомобильный завод, на который я попал в своей жизни. Мне посчастливилось в разные годы видеть как собираются автомобили Land Rover, Jaguar, и даже Rolls Royce. Это было интересно, но мне не надо было об этом писать, экскурсии были для общего развития.

Ни на одном отечественном автомобильном заводе я никогда не был, и даже не представляю как выглядит конвейер УАЗ или ВАЗ, как собирают Патриоты или Нивы. Наверно там тоже много спецэффектов, и если будет такая возможность, я с удовольствием отправлюсь с Лейкой и блокнотом, пусть покажут, а я вам расскажу

Я был удивлен, что передо мной предстала не крупноузловая сборка, а вполне себе полноценная. Кузова варят прямо здесь, все собирается прямо на глазах. Говорят, на завод устраивают экскурсии для местных школьников, растят будущих работников со школьной скамьи. Видимо, Ford рассчитывает задержаться здесь на долго.

Елабужская земля не самая «счастливая» для автомобильных производств. В конце 80-х годов здесь строили очередной тракторный завод, до перестройки успели возвести лишь сами корпуса. После того как советская власть испустила дух, корпуса пытались приспособить под разные проекты. После ряда пустых переговоров, в 1996 году корпорация «ЕлАЗ-GM» начала собирать «бразильские» внедорожники Chevrolet Blazer, встречающиеся на российских дорогах до сих пор.

Первый выпущенный внедорожник принимали лично Виктор Черномырдин и Анатолий Чубайс. Планировалось продавать 50 тыс. внедорожников в год по цене от $24.000. Дело закончилось прайсом в $16000 за «базу» с игрушечным моторчиком 2,2 л. и задним приводом. Полноприводная версия с полноценным V6 объемом 4,3 л. продавалась за $28,500.

За три года было произведено и продано по различным данным 2600-3600 Chevrolet Blazer. Бизнес накрылся медным тазом после кризиса 1998 года, производство было бесславно свернуто, машины распродавались дилерами долго и мучительно.

Но General Motors выводов не сделал, и попытался на высвободившихся площадях наладить выпуск Opel Vectra. Надо ли говорить, что легковушка повторила судьбу внедорожника, причем с еще более удручающими результатами. Машин собрали всего 98 штук, и в 2001 году GM вышел из проекта.

Через несколько лет, под руку с Sollers, в Елабугу пришел FIAT c планами выпускать до 500.000 машин в год. Проект лично поддержал наш Президент, присутствовавший на подписании соглашения о сотрудничестве. Административный ресурс творил чудеса, машины активно закупали различные госструктуры. За все время было продано: FIAT Аlbea – 8966 штук, FIAT Linea – 1466 штук и FIAT Doblo – 4466. Немного не дотянули, но уж точно дела шли удачнее чем у GM. Правда не долго.

Так же, здесь были замечены Isuzu, и даже Great Wall, правда в эпизодах. Может и еще кто, подсказывайте если знаете, многое в этой жизни проходит мимо меня. Я лишь могу дополнить, что есть еще и «родительский» завод ЕлАЗ, выпускающий и по сей день спецтехнику для нефтегазового комплекса, дорожно-строительной и коммунальной отрасли. У них, видимо, все хорошо, и они в дополнительном пиаре не нуждаются.

Кстати говоря, Елабуга это Особая Экономическая Зона. Это просто к слову, чтобы вы понимали, почему столько возни вокруг одного из старейших поселений Татарстана.

В 2012 году Sollers модернизировал завод по сборке автомобилей Fiat Ducato под автомобили Ford. Административный ресурс остался весомый, теперь здесь производят Ford Transit, который так же успешно расходится по всяческим гос.заказам. В нашей стране, видимо, иначе нельзя.

И потому нет ничего удивительного, что на запуск очередной модели из года в год приезжает президент Татарстана Рустам Минниханов. Улыбчивый такой дяденька, не без охраны, конечно, но произвел весьма приятное впечатление. Ну и к автоспорту близок, за что особенный респект.

В июле 2016 года завод выкатил из своих ворот 100-тысячный юбилейный автомобиль Ford, что весьма круто на фоне описанной выше истории. Конечно, мне было бы приятнее, чтобы в Елабуге собирали не Transit, а Expedition, Ranger, F-серию… но пока производят то, что производят. Я честно капаю на мозг, методично и часто.

Ford красиво расцвел посреди Елабуги, там где на наших глазах зачах Chevrolet. Время практически полностью сжило c российского рынка весь концерн GM, у которого тоже было свое производство. У Chrysler в России и вовсе дела совсем печальны.

Может представители голубого овала рискнут застолбить ниши полноразмерных полноприводников? Особенно ввиду введения с 2017 года «Эра-Глонасс», и, как следствие, возможного прекращения импорта «серых» F150, Dodge Ram… Как же мы будем жить без Raptor? Давайте хором попросим Ford спасти нас от блокады!

Глядя на производство в Елабуге, мне почему то верится, что фордовцы смогут. Ставлю точку на вере в разум, в то, что хоть кто-то наконец поймет, что по менталитету мы скорее «Америка», чем «Европа», и с нашими техрегламентами нам нужны «законные» автомобили, заряженные на конвейере.

Dodge точно не придет, Chevrolet тоже не жилец, у Ford все карты на руках. Ждем.

А пока ждем full-size, присмотримся к новой Ford Kuga. Первая была классная. Дизель на «механике» был просто огонь, к тому же машина получилась достаточно крепкая. До сих пор нет каких-то заметных массовых проблем даже с самыми пожилыми экземплярами, что как-то не современно. Я много гонял первой Kuga по России, потом осознанно брал его в аренду в Европе для поездок в Альпы. Вторую серию я как-то пропустил, и вот, третье поколение.

Дизеля больше в России нет, и это печаль. Новый дизайн мне не по душе. То, что хорошо смотрится на Mondeo, терпимо воспринимается на Focus, для Kuga, Fiesta и Transit уже непотребно. Надеюсь, подражание Aston Martin временно, и пройдет в ближайшем обозримом будущем. Опять же, я за «Америку», там у Ford почти все машины красивые, с индивидуальностью.

Зима на дворе, время полного привода и покатушек на льду. Надеюсь, успею попробовать Kuga в деле в этом сезоне и рассказать вам об этом.

Источник — блог Алексея Мочалова



