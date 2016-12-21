Volvo Сar Russia начинает принимать заявки на спортивный седан S90 R-Design 37

Volvo Cars начал прием заявок на динамичную версию R-Design своего новейшего седана S90. В России стоимость новинки начинается от 3 046 000 рублей.

В версии R-Design флагманский седан получил новое оформление фронтальной части: противотуманные фары интегрированы в спойлер, а дизайн решетки радиатора стал более агрессивным. Для оформления передней и задней частей автомобиля используются элементы отделки черного цвета Piano Black. Дополняют динамичный облик модели новые черные матовые пятиспицевые диски с рисунком «бриллиантовая огранка».

Внутри также предложен ряд особых элементов оформления: уникальные компоненты декоративной отделки салона, специальные педали и коврики, спортивные сиденья и стильное рулевое колесо. Кроме того S90 R-Design получил специальный пакет освещения салона, благодаря которому становится очевидно, что в таком автомобиле внимание уделено буквально каждой детали.

В любые комплектации Volvo S90 R-Design, так же как и всех других версий седана, включены такие инновации экосистемы IntelliSafe как Pilot Assist, Volvo on Call и City Safety. Функция полуавтономного управления Pilot Assist представляет собой удобного помощника как на скоростном шоссе, так и в неспешном городском потоке. Система использует аккуратное подруливание для удержания автомобиля в пределах дорожной разметки на скорости до 130 км/ч. Отличительной чертой является тот факт, что для функционирования системе не требуется впереди идущий автомобиль.

Система предупреждения столкновений City Safety предупредит водителя о сближении с впереди идущим или резко остановившимся автомобилем, пешеходом, велосипедистом или крупным животным, а на критическом расстоянии самостоятельно применит экстренное торможение.

Volvo on Call объединяет в себе SOS-систему, круглосуточную помощь на дорогах и мобильное приложение, позволяющее управлять некоторыми функциями S90 R-Design с мобильного телефона. Например, разблокировать/заблокировать двери, прогреть салон, завести двигатель или получить информацию бортового компьютера о состоянии автомобиля. Среди других систем и помощников, включенных во все комплектации: адаптивный круиз-контроль, система предотвращения съезда с дороги, система контроля полосы движения с противодействующим усилием на руле, задний парковочный радар и др.

Стоимость новинки стартует с 3 046 000 рублей за авто с бензиновым двигателем мощностью в 249 л.с. Самая дорогая вариация с мотором мощностью в 320 «лошадок» обойдется покупателям в 3 744 000 руб. Также на российском рынке представлена модель с дизельным двигателем мощностью в 235 л.с. — ее стоимость составит 3 504 000 руб.



